Se viene un frío inusual en Nueva York y continúan las lluvias en Texas: el pronóstico extendido

El sur de Estados Unidos, en estados como Texas, se prepara para nuevas precipitaciones intensas, mientras otras zonas enfrentarán frío inusual e incluso nevadas tardías, en un escenario que anticipa un cierre de semana con condiciones inestables en gran parte del país norteamericano.

Texas bajo alerta por lluvias intensas: riesgo de inundaciones según el NWS

Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), durante este jueves un frente frío avanzará y se estacionará sobre la costa del Golfo, lo que favorecerá la persistencia de lluvias generalizadas en Texas y sectores de las Llanuras del Sur.

Satelite De La NOAA Este Jueves

La combinación de humedad proveniente del Golfo de México y el frente estacionario permitirá varias horas de precipitaciones continuas, con potencial para acumulados significativos.

El NWS advierte que existe un riesgo leve de lluvias excesivas en el centro de Texas durante hoy, que se extenderá el viernes hacia partes del bajo valle del Mississippi.

En algunos sectores del este-centro de Texas y Luisiana, las tasas de precipitación podrían superar la pulgada por hora (2,5 centímetros), lo que incrementará la posibilidad de inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas o con suelos saturados por lluvias previas.

Tormentas severas en Texas: el SPC advierte por granizo y vientos intensos

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) anticipa que hacia la tarde y noche de este jueves se desarrollarán tormentas eléctricas en el suroeste y centro-sur de Texas. Estas tormentas estarán asociadas a un sistema de baja presión en niveles medios que se desplazará desde el norte de México.

El SPC señala que el ambiente atmosférico presentará condiciones favorables para tormentas con granizo de gran tamaño de manera aislada. En particular, si alguna logra organizarse como supercelda, podría intensificarse y generar fenómenos severos puntuales. Además, ráfagas de viento intensas y actividad eléctrica serán riesgos asociados a estos desarrollos convectivos.

Nevadas tardías en Colorado: acumulados de hasta 30 cm y alertas vigentes

En contraste con las lluvias del sur, el NWS prevé que las Montañas Rocosas centrales experimentarán precipitaciones mixtas y nevadas hacia el final de la semana laboral. Un sistema de baja presión en superficie, junto con una onda en niveles altos, favorecerá la caída de manto blanco principalmente en zonas montañosas.

El NWS ha activado un riesgo leve de inundaciones repentinas para el centro de Texas y el bajo valle del Mississippi NWS

Los acumulados podrían superar el pie de nieve en áreas de mayor altitud, es decir, más de 12 pulgadas (30 centímetros). Esto, según el pronóstico, provocará condiciones peligrosas para la circulación. La nieve reducirá la visibilidad y generará caminos resbaladizos, por lo que se mantienen vigentes alertas meteorológicas invernales en sectores de Colorado.

Sistema frontal avanza hacia la costa este: lluvias y tormentas hasta el fin de semana

El NWS también indica que un sistema frontal más débil avanzará desde el valle medio del Mississippi hacia el valle de Ohio y el Atlántico Medio entre jueves y viernes. Este fenómeno generará lluvias y tormentas dispersas que perderán intensidad a medida que se acerquen a la costa este.

A medida que este sistema interactúe con el frente del Golfo, se espera que las tormentas se desplacen progresivamente hacia el sureste del país norteamericano.

Para el fin de semana, el foco de inestabilidad se concentrará en el sudeste y el Atlántico Medio, donde podría desarrollarse un sistema de baja presión costero que mantendría las lluvias en regiones como Florida.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) vigila el desarrollo de tormentas aisladas capaces de producir granizo de gran tamaño y ráfagas de viento destructivas SPC

Lluvias en el sur de EE.UU.: alivio a la sequía con riesgo de anegamientos

De acuerdo con AccuWeather, este sistema de tormentas aportará lluvias muy necesarias desde Texas hasta Florida, que contribuirán a reducir el riesgo de incendios forestales y aliviar condiciones de sequía que se intensificaron durante los últimos meses.

Se esperan acumulados generales de entre uno y cuatro pulgadas (2,5 a diez centímetros) en amplias zonas, con máximos superiores a dos pulgadas (cinco centímetros) en regiones del oeste de Texas, el norte de Luisiana y el oeste de Mississippi. Incluso, el pronóstico indica que algunos puntos podrían alcanzar hasta diez pulgadas (25 centímetros) de manera localizada.

No obstante, aunque en la mayoría de los casos las lluvias serán beneficiosas, también se prevén episodios de precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo, lo que podría generar anegamientos. En particular, las superficies urbanas y carreteras podrían volverse resbaladizas, lo que aumentará el riesgo para conductores.

Frío inusual en Nueva York y el noreste: temperaturas hasta 15°F por debajo del promedio

El paso de estos sistemas llevará consigo un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del este de Estados Unidos. El NWS anticipa que los valores térmicos estarán por debajo del promedio en los dos tercios orientales del país norteamericano.

Por su parte, Fox Weather advierte que esta tendencia continuará hacia el inicio de mayo, con temperaturas entre 10 y 15°F por debajo de lo habitual en el noreste y el Atlántico Medio.

En ciudades del corredor de la Interestatal 95, como Nueva York y Washington D.C., las máximas apenas alcanzarán valores en los 50°F (10°C) a 60°F (16°C), mientras que las mínimas descenderán hacia los 40°F (4°C).

Además, en regiones del interior del noreste se prevé la caída de entre una y dos pulgadas (2,5 a cinco centímetros) de lluvia hasta el viernes, con acumulados mayores en sectores de Nueva Inglaterra.