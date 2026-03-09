El colombiano James Rodríguez asegura que el domingo debutará con Minnesota en la MLS

El colombiano James Rodríguez debutará el próximo domingo con el Minnesota United ante los Vancouver Whitecaps, anunció el jugador en una transmisión de streaming, donde afirmó sentirse cómodo en su nuevo club de la MLS.

Invitado a ver el primer partido de la temporada del Atlético Parceros FC, su equipo de la Kings League, James cruzó algunas palabras sobre su presente con Angerson García "Pelicanger", con quien copreside el club en la liga de fútbol 7 gestionada por streamers y personalidades de internet.

El exjugador del Real Madrid, Bayern de Múnich, entre otros clubes, saludó a través de una videollamada y pronto se excusó por no poder acompañar la transmisión en el siguiente partido de sus pupilos.

"El próximo finde juego el domingo, así que no voy a poder estar", dijo el colombiano. A lo que su socio le preguntó si debutaría con el Minnesota United.

"Sí, sí, sí, con la gloria de Dios. Contra el equipo de (Thomas) Müller, no sé cómo es que se llama, el Vancouver", respondió el mediocampista.

La noticia, en boca del propio '10' de la selección cafetera, se da un día después de que su debut con Minnesota se aplazara por segunda vez, primero por decisión técnica y luego por una contusión que lo sacó de la convocatoria del partido del sábado, en el que su club cayó 3-1 ante el Nashville SC.

Sobre si está cómodo en su nuevo club, Rodríguez le respondió a su socio: "Bien. Está bueno esto por acá".

El estreno del zurdo colombiano, de 34 años, se da en un momento crítico porque tiene solo 12 partidos asegurados con el United, donde debe encontrar ritmo de competencia para unirse a la selección colombiana.

Su contrato finaliza en junio, cuando arranca el Mundial de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación a un equipo que sin él suma 4 puntos en las tres primeras fechas.

Con la derrota del sábado, Minnesota sigue en la décima plaza de la Conferencia Oeste.

El del domingo entre Müller y Rodríguez será el reencuentro de dos exestrellas del Bayern, que compartieron plantel entre 2017 y 2019.