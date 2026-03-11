El colombiano Pareja sale del banco de Orlando tras seis temporadas

Orlando City, el equipo de la MLS que pretende el fichaje de Antoine Griezmann, anunció este miércoles la salida del entrenador colombiano Oscar Pareja después de seis temporadas en el cargo.

La franquicia de Florida tomó esta decisión tras arrancar la nueva temporada de la liga norteamericana (MLS) con un pleno de tres derrotas, una de ellas ante el Inter Miami de Lionel Messi.

El desencadenante final fue la goleada 5-0 que Orlando sufrió el sábado ante el New York City.

En el anuncio, Orlando City señaló que ambas partes "han acordado mutuamente separar sus caminos".

"Quiero agradecer a Oscar por la dedicación, el liderazgo y el profesionalismo que aportó a nuestro club", dijo Ricardo Moreira, director deportivo de la franquicia. "Creemos que este es el momento adecuado para llevar al club en una nueva dirección, mientras miramos hacia la próxima fase de nuestro crecimiento y nuestras ambiciones".

Desde la llegada de Pareja en 2000, el Orlando City conquistó el primer título de su historia, la US Open Cup de 2022, y encadenó seis clasificaciones consecutivas a los playoffs, siendo su mejor resultado las semifinales de 2024.

El argentino Martín Perelman, asistente del colombiano, asumió como entrenador interino.

En las últimas semanas, Orlando City ha atraído la atención dentro y fuera de la MLS por sus negociaciones para incorporar al francés Antoine Griezmann antes de que cierre el actual mercado de fichajes, el 26 de marzo.

Según reportó ESPN, el veterano atacante decidió permanecer hasta el verano (boreal) en el Atlético de Madrid después de que el equipo español clasificara la semana pasada a la final de la Copa del Rey.