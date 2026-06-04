El comisionado Adam Silver dice que la NBA avanza hacia una liga en Europa

SAN ANTONIO (AP) — Las esperanzas de la NBA de poner en marcha una nueva liga independiente en Europa para finales de 2027 avanzan según lo previsto, manifestó el comisionado Adam Silver el miércoles, antes del inicio de las Finales de la NBA.

Ese plan —un esfuerzo conjunto en el que participan la NBA y la FIBA, el organismo rector mundial de este deporte— lleva años gestándose, pero se acerca a su lanzamiento en un momento especialmente emocionante para el baloncesto en Europa, con el auge del superastro francés de San Antonio, Victor Wembanyama.

El Jugador Defensivo del Año, elegido por unanimidad esta temporada, llevó a los Spurs a las Finales, y ni los horarios de inicio de los partidos a las 2:30 de la madrugada en su país natal están disuadiendo por completo los planes de reuniones para ver los encuentros y celebrar la primera aparición de Wembanyama en la serie por el campeonato de la NBA.

“Vamos totalmente según lo previsto”, afirmó Silver. “Nuestra esperanza y expectativa es que esa liga se lance en Europa en la temporada 27-28. Vamos por buen camino. Las ofertas finales de las franquicias vencen a finales de este mes, a finales del mes de junio. Hemos visto un interés récord y estamos muy entusiasmados con la oportunidad en curso y con trabajar estrechamente con la FIBA, nuestra federación”.

Wembanyama regresará a Francia la próxima temporada. Los Spurs tienen programado disputar dos partidos de temporada regular contra los Pelicans de Nueva Orleans, primero en París el 14 de enero y tres días después en Manchester, Inglaterra. París y Manchester están en la lista de ciudades que se espera formen parte de la liga planificada en Europa.

Wembanyama y los Spurs jugaron dos partidos en París en enero de 2025, y las entradas para esos enfrentamientos contra los Pacers de Indiana se agotaron rápidamente. El interés de la NBA por expandirse a Europa se remonta a mucho antes de la llegada de Wembanyama a la liga, pero su ascenso al estrellato claramente ha despertado un interés adicional por la NBA en esa parte del mundo.

“Presumiblemente, estaremos en posición para adjudicar franquicias en el otoño”, expresó Silver.

A continuación, otros temas que Silver abordó en su conferencia de prensa anual previa a las Finales el miércoles:

Expansión nacional

La NBA anunció a principios de este año planes formales para explorar una expansión en Seattle y Las Vegas, y Silver señaló que “las conversaciones continúan”.

Varios grupos, indicó Silver, están interesados en tener equipos en esas ciudades. Pero no hay un calendario de cuándo podría ocurrir la expansión, aunque Silver sigue comprometido a decidir si se llevará a cabo para finales de 2026, como ha dicho en múltiples ocasiones.

“No es un hecho consumado que vayamos a expandirnos... pero lo que les hemos dicho a todas las partes interesadas es que nuestra junta tomará una decisión antes de que termine este año natural”, sostuvo Silver.

Investigación sobre los Clippers

Sigue en curso la investigación independiente sobre si un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre Kawhi Leonard y una empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California permitió a los Clippers de Los Ángeles eludir las reglas del tope salarial de la liga, dijo Silver.

Pero parece ansioso por que haya una conclusión.

“Mi instrucción para ellos es que no podemos estar investigando para siempre. En algún momento hay que cerrarlo”, declaró Silver. “Pero al mismo tiempo, lo más importante es que lo hagamos bien.

“Mi trabajo es seguir los hechos y lo que esencialmente ocurre aquí es que esta firma independiente elaborará un informe fáctico junto con conclusiones. Eso se me presenta a mí. Y luego, en última instancia, es mi función determinar cuál es la medida disciplinaria apropiada, si corresponde, que deba imponerse con base en sus conclusiones”.

Silver opinó que la liga está “cerca del punto en el que creo que necesitamos cerrar esto” por varias razones, principalmente porque los Clippers necesitan saber qué ocurrirá, al igual que los otros 29 equipos de la liga.

Los Clippers han negado de manera categórica haber cometido irregularidades desde que el periodista Pablo Torre informó por primera vez sobre el caso el año pasado.

Homenaje a Stern

La NBA todavía no tiene un premio importante que lleve el nombre del excomisionado David Stern, quien se retiró en 2014 y murió en 2020.

La liga ha querido cambiar eso desde hace años. Es un dilema interesante —tratar de encontrar un premio lo suficientemente importante como para llevar su nombre—, comentó Silver sobre su antiguo jefe.

“Casi pienso que no hay nada que podamos hacer que, en cierto modo, al final se sienta como si estuviera recibiendo lo que justamente merece. ... Vamos a encontrar la manera correcta de honrarlo”, afirmó Silver.

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