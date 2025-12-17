El Congreso de EE. UU. pone fin a las sanciones contra Siria

El Congreso de Estados Unidos puso fin el miércoles de forma permanente a las sanciones impuestas a Siria cuando Bashar al Asad estaba en el poder, lo que allana el camino para el regreso de la inversión a este país devastado por la guerra.

Donald Trump ya había suspendido dos veces la implementación de las sanciones, en respuesta a los pedidos de Arabia Saudita y Turquía, aliados del nuevo gobierno encabezado por el exyihadista Ahmed al Sharaa, quien hace un año lideró una coalición que derrocó a Al Asad.

Sharaa había perdido el levantamiento de estas sanciones por temor a que disuadieran a las empresas a invertir en el país.

El Senado votó 77 a 20 a favor de la legislación, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes. Ahora se espera que Trump la firme.

La medida "es un paso decisivo para darle al pueblo sirio una oportunidad real de reconstruir tras décadas de sufrimiento inimaginable", dijo la senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Las sanciones tenían el objetivo de impedir la llegada de empresas extranjeras para reconstruir Siria en un momento en que parecía que Assad había triunfado tras más de una década de guerra civil.