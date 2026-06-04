El control de Trump sobre su partido se pone a prueba en el Congreso

El control del presidente estadounidense Donald Trump sobre su partido se pone a prueba este jueves en el Congreso, en una serie de votaciones que evidencian divisiones dentro de los republicanos

El Senado inició una maratón legislativa para debatir un texto que prevé la financiación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) con cerca de 70.000 millones de dólares durante tres años

Los demócratas, que critican las actuaciones de estas dos agencias desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025, se oponen firmemente a este proyecto y planean proponer una serie de enmiendas para vaciarlo de contenido

Si bien la financiación del ICE y la CBP cuenta, en general, con el consenso de la derecha, no ocurre lo mismo con otros apartados del texto, añadidos a petición de la Casa Blanca

Entre los aspectos en cuestión está el propuesto fondo "antiinstrumentalización", de cerca de 1.800 millones de dólares, destinado según el gobierno a indemnizar a individuos que considera víctimas del sistema judicial

La oposición demócrata lo denuncia como una "caja negra" que podría beneficiar a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio del 6 de enero de 2021

Varios legisladores republicanos también han expresado su rechazo a este fondo, entre ellos los senadores Mitch McConnell, antiguo líder de la mayoría, Thom Tillis y Lisa Murkowski

Al otro lado del Capitolio, en la Cámara de Representantes, los congresistas planean votar este jueves un paquete de 8.000 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania, justo cuando el gobierno de Trump ha reducido en gran medida el apoyo a Kiev instaurado por su predecesor demócrata Joe Biden

Si las enmiendas sobre el fondo "antiinstrumentalización" y el texto sobre Ucrania se aprueban representarán un nuevo revés para Trump en el Congreso

El miércoles, la Cámara Baja aprobó una resolución para ordenar el fin de la guerra contra Irán —un texto de alcance sobre todo simbólico— gracias a los votos de cuatro legisladores republicanos. El Senado podría hacer lo mismo en los próximos días

Inicialmente, el proyecto de ley sobre el ICE y la CBP también preveía 1.000 millones de dólares para el Servicio Secreto, la agencia encargada de proteger a las figuras políticas en Estados Unidos

Los fondos debían utilizarse para infraestructuras de seguridad relacionadas con el proyecto de salón de baile en la Casa Blanca promovido por Trump

Pero, ante la oposición de varios senadores republicanos, que rechazan el uso de fondos públicos para este fin, el proyecto de ley ya no incluye esos 1.000 millones de dólares