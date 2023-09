escuchar

El CEO de Disney, Bob Iger, envió un mensaje reciente a los inversores y prometió “silenciar el ruido” de las guerras culturales, según una nota difundida este miércoles. Entre estos enfrentamientos, uno de los más actuales es el que tiene la compañía con el gobernador de Florida y aspirante a la nominación del Partido Republicano para las elecciones de 2024 en EE.UU., Ron DeSantis, cuya disputa empezó el año pasado y escaló hasta las instancias legales.

La declaración de Iger, incluida en un informe de la analista de medios de Needham, Laura Martin, fue parte de la presentación a inversores de Walt Disney World Resort en Orlando, Florida. De acuerdo con The New York Post, ahí también se anunció que Disney duplicaría su inversión en sus parques y cruceros durante la siguiente década. Sin embargo, no está claro en dónde se concentrará esta inyección de capital.

¿Qué pasó entre DeSantis y Disney?

De esta manera, Iger dijo a los inversores que acabaría con el ruido en la guerra cultural que los ha enfrentado contra los conservadores sociales, sin mencionar directamente al gobernador de Florida, según la nota. Este último conflicto comenzó en 2022, cuando Disney se pronunció en contra del entonces proyecto de ley promovido por DeSantis de los derechos de los padres en la educación, apodado como “No Digas Gay”, que prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género en las aulas de Florida. A partir de ahí, la empresa se volvió epicentro de diferentes señalamientos de conservadores, que la califican como “woke”.

Durante la batalla legal con Disney, Iger ha dicho que se podrían poner en peligro los 17 mil millones de dólares en la expansión planificada del complejo en Florida durante la próxima década. Sin embargo, cabe destacar que la empresa ha tenido varios golpes recientes más allá de este. En la taquilla también tuvo una reacción violenta por el casting de la actriz Halle Bailey, que le dio vida a Ariel en La Sirenita, según rememoró la agencia Reuters. El año pasado, varios países bloquearon el lanzamiento de la producción Lightyear, por un breve beso compartido entre una pareja del mismo sexo.

Los intentos de Disney por calmar a los inversionistas

Según la agencia citada, los breves comentarios de Iger son un reflejo de su postura. En su reunión anual en abril le contestó a un inversor que decía que la empresa era “ideológica” y que servía a la comunidad LGBTQ. A lo que él respondió: “Nuestra misión principal debe ser entretener y tener un impacto positivo en el mundo. Me lo tomo muy en serio. No debería estar impulsado por la agenda”.

La batalla en Florida

Sobre la disputa con DeSantis, luego de que la compañía se manifestó en contra de la ley “No digas gay”, el gobernador apuntó al distrito fiscal especial que había permitido que la matriz de entretenimiento tuviera un autogobierno en sus parques temáticos en Orlando. El político cambió el nombre del distrito y la junta de supervisores por miembros elegidos por él. Además, el nuevo comité deshizo los contratos que la empresa había hecho para asegurar sus inversiones en Florida, lo que causó la demanda federal de Disney. Los designados interpusieron una contrademanda, por lo que la batalla legal continúa.