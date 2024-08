El dato a favor de Kamala Harris en las encuestas presidenciales vs. Donald Trump, ¿Influye el voto latino?

Encuestas en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos muestran que la aprobación de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, va en aumento, lo que ilusiona a los miembros del partido.

Los demócratas llegan alentados por el entusiasmo que despertó la acelerada candidatura de Kamala Harris en el camino a la presidencia de Estados Unidos. Este relevo da un aire a una campaña que tambaleaba entre las dudas de los propios miembros sobre las posibilidades de que Joe Biden pudiera derrotar a Donald Trump.

En la primera encuesta publicada en julio por ABC News y la empresa Ipsos tras el retiro de la candidatura de Biden, se mostró un crecimiento en la tasa de aprobación de la vicepresidenta con un 43%, mientras que la desaprobación se ubicó en 42%. Estas cifras fueron comparadas con datos publicados anteriormente en los que un 35% aprobaba a la ahora candidata demócrata, mientras que el 46% la consideraba desaprobada.

Kamala Harris recibió el respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden Facebook Kamala Harris

El dato que ilusiona a los demócratas

Según sondeos publicados por The New York Times y el Siena College a inicio de agosto, en la carrera hacia la Casa Blanca, Kamala Harris lidera con el 50% vs. el 46% de Trump en la intención de voto en los estados de Wisconsin, Pensilvania y Michigan, decisivos en esta contienda.

La vicepresidenta Kamala Harris hace campaña por la presidencia como posible candidata demócrata durante un acto en el West Allis Central High School el martes 23 de julio de 2024, en West Allis, Wisconsin. (AP Foto/Kayla Wolf) Kayla Wolf - FRE171783 AP

Otro dato que miran de cerca los demócratas es el del voto latino. En un sondeo difundido por AP y la firma VoteCastás, se evidencia que para 2020 seis de cada 10 votantes hispanos respaldó a Biden y 35% apoyó a Trump.

Por otra parte, una encuesta de julio 2024 efectuada por Associated Press, mostró que los adultos hispanos están divididos en sus opiniones con respecto a Harris: El 44% tiene una visión favorable de ella, y la del 43% es desfavorable.

Cómo funcionan las elecciones en Estados Unidos

La elección general de Estados Unidos está prevista para el 5 de noviembre; el ganador no se define directamente por el voto popular, sino por el colegio electoral. Cada estado tiene un número determinado de electores basado en su población, y la mayoría de los estados otorgan todos sus votos electorales al candidato que gana la mayoría del voto popular en ese estado.

Este sistema ha sido objeto de debate y críticas, especialmente en elecciones recientes en las que el ganador del voto popular no siempre coincide con el ganador del colegio electoral. En este sentido, el foco se coloca sobre los famosos “swing states”, o estados pendulares, que son los que no tienen una tendencia consolidada hacia uno u otro partido. Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia son los principales estados decisivos este año.

LA NACION