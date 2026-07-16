El debut de Lewandowski en la MLS se pospone por la mala calidad del aire en Chicago

El partido entre el Chicago y el Vancouver, el primero desde la llegada del polaco Robert Lewandowski a la MLS, fue aplazado este jueves por problemas con la calidad del aire provocados por incendios forestales.

El humo de estos incendios, que arrasan la provincia canadiense de Ontario, se extendió el jueves hacia el noreste de EE.UU. incluida la ciudad de Nueva York, en cuyos alrededores debe disputarse el domingo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Por el momento, el choque de la noche del jueves en la cancha del Chicago fue pospuesto hasta el 6 de octubre, informó el equipo de la MLS en un comunicado.

"El Club llegó a esta decisión en estrecha consulta con expertos locales en salud, la Major League Soccer, el Vancouver y la Ciudad de Chicago", dijo el Fire.

"La decisión se tomó dando máxima prioridad a la salud y seguridad de los aficionados, jugadores, empleados y todo el personal del evento".

La franquicia de Chicago dijo que unos 40.000 aficionados iban a acudir al Soldier Field para esta jornada de reinicio de la MLS tras el parón por la Copa del Mundo.

Se esperaba que Lewandowski, que fue presentado el martes por su nuevo club, disputara sus primeros minutos en Chicago en un duelo que lo iba a enfrentar a Thomas Müller, su excompañero en el Bayern Munich.

La siguiente oportunidad para el debut del exdelantero del Barcelona será el próximo miércoles en una visita al Inter Miami en la que no se espera la presencia de Lionel Messi por su participación en la final del Mundial el domingo.

Illinois, el estado donde se ubica Chicago, era uno de los más impactados por los más de 130 incendios activos en el noroeste de Ontario.

También estaba afectada por una neblina difusa la ciudad de Nueva York, donde los meteorólogos esperan un umbral calificado de "peligroso para la salud" debido a las partículas finas procedentes de los incendios.

Las autoridades alentaron a la ciudadanía a pasar el menor tiempo posible al aire libre.