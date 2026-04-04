Qué implica el registro nacional de votantes elegibles que creará el DHS y la SSA a pedido de Trump

Como respuesta a una orden ejecutiva que publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Administración del Seguro Social (SSA) deberán elaborar listas con nombres de ciudadanos mayores de 18 años. Estos registros de potenciales votantes tendrán que ser enviados a los estados para las elecciones.

El DHS y la SSA crearán una lista de ciudadanos elegibles para votar, según la nueva orden de Trump

Las medidas se desprenden de una orden ejecutiva que publicó oficialmente la Casa Blanca el 31 de marzo. A grandes rasgos, el objetivo es subir los estándares de la verificación de ciudadanía en las elecciones.

La orden ejecutiva de Trump se enmarca en una intención de volver más exigente la verificación de la ciudadanía en las elecciones Freepik

Como parte de la medida, Trump ordenó crear listas de ciudadanía. Estos son los detalles de los listados:

El secretario de Seguridad Nacional , como representante del DHS , y el comisionado del Seguro Social , por parte de la SSA , deberán elaborar las listas de ciudadanía de cada estado .

, como representante del , y el , por parte de la , deberán . Los listados compilarán los nombres de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años en las fechas de las elecciones federales en cada estado.

en las fechas de las elecciones federales en cada estado. Los datos provendrán de registros federales de ciudadanía y naturalización, registros de la SSA, el sistema SAVE y otras bases.

y naturalización, registros de la SSA, el sistema SAVE y otras bases. La información debe enviarse a los funcionarios electorales de cada estado al menos 60 días antes de cada elección federal programada.

al menos de cada elección federal programada. Se establecen procedimientos para que los ciudadanos puedan acceder, actualizar o corregir sus propios registros antes de las elecciones. Además, los estados también podrán brindar sugerencias.

Según aclara la orden, la presencia en una lista no significa automáticamente que la persona esté registrada como votante ni anula otras normativas que puedan descalificarlo.

El SAVE America Act propone exigir documentos que acrediten la ciudadanía estadounidense para registrarse y votar en elecciones federales

Los listados que ordenó Trump funcionan como una base de ciudadanos habilitados que, al menos para los registros federales, podrían participar de los comicios. El DHS tiene un plazo de 90 días para construir la infraestructura que permita presentar esta información.

La orden ejecutiva de Trump también modificó la votación por correo en elecciones federales

Junto con la mencionada lista de ciudadanía que funciona como un registro de potenciales votantes elegibles, el presidente estadounidense también introdujo modificaciones en esta modalidad. Estas son las claves:

Se añade la obligación de una marca oficial que diga “Official Election Mail” en los sobres de las votaciones por correo.

de las votaciones por correo. Además, cada uno debe contener un código de barras único , que servirá para rastrear la boleta.

, que servirá para rastrear la boleta. El Servicio Postal de EE.UU. (USPS , por sus siglas en inglés) debe ser notificado por cada estado que quiera votar por correo al menos 90 días antes de la elección.

, por sus siglas en inglés) de la elección. Sumado a esto, las jurisdicciones deben proporcionar una lista de votantes elegibles que recibirán boletas con al menos 60 días de antelación.

de antelación. Con respecto a los sobres, también deberán contener el logotipo del USPS para ser considerados como válidos.

La orden ejecutiva de Donald Trump también comunicó cambios sobre el voto por correo en las elecciones de Estados Unidos AP

Trump retendrá fondos federales a los estados que no cumplan

En la orden ejecutiva, el republicano mencionó las leyes federales que sustentan la exigencia de la proclamación y advirtió que habrá consecuencias para quienes las incumplan. La más relevante incluye la retención de fondos federales mientras persista la falta.

La medida ha generado cuestionamientos legales, ya que expertos citados por The Washington Post sostienen que el gobierno federal tiene facultades limitadas sobre la organización de elecciones.