El defensor alemán Schlotterbeck se perderá el resto del Mundial por lesión

El defensa titular de Alemania Nico Schlotterbeck se perderá el resto del Mundial por una lesión en el tobillo que le mantendrá varios meses alejado de los terrenos de juego, anunció el lunes la Federación Alemana (DFB)

Exámenes médicos realizados el domingo revelaron que el jugador del Borussia Dortmund, tocado durante la victoria contra Costa de Marfil (2-1) el sábado, sufre una lesión de ligamentos en el tobillo izquierdo, según precisó la DFB

"Echaremos mucho en falta a 'Schlotti' sobre el terreno. Esta Copa del Mundo podría haber sido la suya", reaccionó el seleccionador Julian Nagelsmann, citado en el comunicado

Schlotterbeck, 29 veces internacional con la Mannschaft, formaba junto a Jonathan Tah la defensa de Alemania desde el inicio del Mundial

"Lo siento muchísimo por Nico, estaba en muy buena forma y es una parte indispensable del once titular de nuestra selección. Es una pena y muy duro de aceptar", reaccionó Lars Ricken, director deportivo del Borussia Dortmund, citado en un comunicado

La ausencia del jugador de 26 años debería reintroducir a Antonio Rüdiger en el once titular. Nagelsmann también dispone de Waldemar Anton y Malick Thiaw como alternativas

Victoriosa en sus dos primeros partidos, Alemania ya tiene asegurado el pase a dieciseisavos de final antes de enfrentarse el jueves a Ecuador en el cierre del Grupo E