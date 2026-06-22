El guiño de Donald Trump a Abelardo de la Espriella tras los resultados en las elecciones de Colombia

Donald Trump envió un mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella luego de que el candidato se impusiera en la segunda vuelta presidencial de las elecciones de Colombia, este domingo 21 de junio. La reacción del presidente de Estados Unidos se produjo pocas horas después de conocerse los resultados preliminares que lo dieron como ganador frente a Iván Cepeda.

Qué dijo Trump tras los resultados en Colombia

“Él ganó, grande”, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social junto con un artículo sobre el desenlace de la elección presidencial.

El mensaje de Trump en Truth Social sobre de La Espriella Truth Social @realDonaldTrump

La publicación aludía al triunfo de de la Espriella y a las primeras repercusiones internacionales tras una jornada marcada por la paridad entre los dos candidatos. El artículo también señalaba que el nuevo presidente colombiano había conversado telefónicamente con Trump luego de conocerse los resultados preliminares.

Cómo quedaron los resultados de las elecciones en Colombia

Según los datos publicados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, de la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos (12.959.515 sufragios) frente al 48,70% alcanzado por Cepeda (12.708.695 votos). Con el 99,99% de las mesas escrutadas, la diferencia fue de poco más de 250.000 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en una elección presidencial colombiana.

De la Espriella asumirá la presidencia el próximo 7 de agosto y sucederá a Gustavo Petro, quien en 2022 se convirtió en el primer mandatario de izquierda de la historia del país.

El video de compartió Abelardo de la Espriella tras conocerse la victoria en Colombia

Qué representa el triunfo de De la Espriella en Colombia

De acuerdo con expertos citados por Univision, la victoria del abogado y empresario marca un giro político hacia la derecha después de cuatro años de gobierno de Petro. Durante la campaña, de la Espriella defendió políticas de seguridad más duras, reformas económicas liberales y una relación más estrecha con Washington.

De la Espriella ganó la segunda vuelta en Colombia y será el nuevo presidente del país sudamericano Santiago Mesa/Bloomberg via Getty Images

Analistas y medios internacionales interpretaron además el resultado como parte del fortalecimiento de una nueva corriente conservadora en la región, asociada a figuras como Trump, Javier Milei y Nayib Bukele.

Además, destacó en varias oportunidades su afinidad con algunas de esas figuras políticas y planteó la necesidad de impulsar reformas orientadas a fortalecer la actividad privada y endurecer las políticas contra la delincuencia.

El vínculo entre Trump y de la Espriella

Trump había manifestado públicamente su respaldo al abogado colombiano durante la campaña. Cabe destacar que de la Espriella posee ciudadanía colombiana y estadounidense, desarrolló parte de su carrera profesional en Miami y mantiene vínculos con sectores republicanos.

Según informó Just The News, el secretario de Estado, Marco Rubio, también se comunicó con el dirigente conservador para felicitarlo por el resultado y la llegada a la presidencia.

En una declaración citada por el portal, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) expresó su expectativa de trabajar con el próximo gobierno colombiano en temas relacionados con la cooperación bilateral, la seguridad regional, la inmigración y los lazos económicos entre ambos países. “Este resultado refleja la voluntad del pueblo colombiano y su compromiso con la democracia”, indicó la entidad al citado medio luego de que se conocieron los resultados de las elecciones colombianas.