El defensor inglés Chalobah es convocado con Inglaterra tras la baja de Livramento

La Federación inglesa anunció este martes la baja del defensor Tino Livramento, lesionado en un entrenamiento, y su sustitución por Trevoh Chalobah, apenas unas horas antes del debut de Inglaterra en el Mundial 2026

"El defensor del Newcastle United, Livramento, se lesionó en un gemelo durante un entrenamiento el domingo por la tarde. Una prueba de imagen y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que lamentablemente no podrá seguir participando en el torneo con Inglaterra", escribió la FA en un comunicado

Inglaterra se estrena en el Mundial el miércoles en Dallas contra Croacia, por la primera fecha del Grupo L. El reglamento de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo por otro, en caso de lesión, hasta 24 horas antes del primer partido

Livramento (23 años), lesionado en un muslo a finales de temporada, se había recuperado a tiempo para el Mundial y partía como suplente de Reece James en el puesto de lateral derecho

En el grupo lo sustituye Trevoh Chalobah (26 años), defensa del Chelsea que suele jugar como central y, a veces, en el costado derecho