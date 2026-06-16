El FBI confirma múltiples detenciones tras amenazas de “ataques planeados” a la Casa Blanca

El director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Kash Patel, confirmó la detención de personas sospechosas de planear un ataque contra la Casa Blanca. Los arrestos fueron el resultado de una operación de vigilancia conjunta con el Departamento de Justicia, desplegada en torno a un evento de la UFC celebrado el último domingo.

El FBI detectó una amenaza a la Casa Blanca antes del evento de UFC

La amenaza fue detectada por los organismos de seguridad el pasado 10 de junio. Según Associated Press, el FBI estaba al tanto de un posible ataque contra el evento UFC 250 en Washington D.C. Los sospechosos se encontraban fuera de la capital estadounidense cuando comenzaron las investigaciones, por lo que las autoridades desplegaron una operación en varios estados para localizarlos.

Según CBS News, fueron cinco las personas detenidas por los agentes, con arrestos en Ohio, Missouri y California. Según trascendió, los oficiales del FBI recibieron la alerta cuatro días antes del evento de la UFC y la rápida respuesta de las autoridades permitió frustrar el plan.

Más allá del evento deportivo, ese mismo domingo el presidente Donald Trump celebró su cumpleaños. Las autoridades creen que la fecha elegida para el ataque también tiene que ver con el mandatario estadounidense.

Detalles de los ataques planeados que impidió el FBI

El plan de ataque combinaba el uso de tecnología y fuerza física. Según CBS News, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para impactar edificios cercanos al lugar donde se celebraba el evento deportivo.

Los atacantes buscaban generar pánico entre las miles de personas presentes en la Casa Blanca. El hecho también habría incluido la participación de un grupo de francotiradores.

El presunto ataque, impedido por el FBI, buscaba generar pánico entre la multitud durante el evento deportivo de UFC 250 en la Casa Blanca Instagram @ufc

El FBI considera que su objetivo era disparar contra la multitud durante la huida provocada por las explosiones de los drones.

La investigación reveló también que algunos sospechosos pretendían asaltar las puertas de la Casa Blanca. Las autoridades obtuvieron acceso a conversaciones en la plataforma Signal, donde los implicados discutían la logística de la operación.

Así fue la seguridad en la Casa Blanca durante el evento de UFC

La seguridad del recinto estuvo a cargo de cientos de agentes federales y locales. AP News detalló que las imágenes del fin de semana mostraron la presencia de personal con binoculares y equipos de vigilancia.

Además del evento de la UFC, el domingo fue el cumpleaños de Donald Trump MANDEL NGAN - AFP

El Servicio Secreto de Estados Unidos trabajó junto con el FBI durante la semana previa. Sean Curran, director del organismo, señaló que los equipos técnicos de la agencia participaron en la identificación de los responsables de la amenaza.

De acuerdo con NBC News, el operativo incluyó el cierre de calles y la instalación de vallas para controlar el flujo de personas. Los agentes supervisaron a las miles de personas que asistieron al evento en el jardín sur.

La agencia encargada de la protección de la Casa Blanca indicó que los detalles del operativo serán presentados en documentos ante la corte. Por su parte, el Departamento de Justicia preparó cargos contra los cinco detenidos para presentarlos ante un juez esta semana.