Dónde ver el Mundial gratis en Kansas City: transmisiones, bares y pantallas gigantes para Argentina vs. Argelia

Argentina enfrentará a Argelia este martes 16 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City desde las 18 hs (hora local). Los aficionados cuentan con múltiples puntos de encuentro para disfrutar del partido, desde bares hasta fiestas organizadas por las autoridades.

Bares y puntos de encuentro para ver Argentina vs. Argelia

Diversos establecimientos en la ciudad ofrecen espacios para que hinchas argentinos sigan el encuentro ante Argelia.

Kansas City recibe el debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 Fotomontaje realizado con IA y Stock en Canva

La lista de opciones disponibles incluye:

Uptown Theater : puertas abiertas desde las 18 hs (hora local) para una "watch party" y posterior fiesta.

: puertas abiertas desde las 18 hs (hora local) para una "watch party" y posterior fiesta. Los Hornos Argentinian Flavors: ubicado en 10004 NW Executive Hills Blvd, según KCTV, el local cuenta con una pantalla de cuatro por tres metros.

ubicado en 10004 NW Executive Hills Blvd, según KCTV, el local cuenta con una pantalla de cuatro por tres metros. Café Corazón : situado en 10004 NW Executive Hills Blvd, convoca a los hinchas desde las 19 hs (hora local).

: situado en 10004 NW Executive Hills Blvd, convoca a los hinchas desde las 19 hs (hora local). Border Brewing Company: localizado en 512 E 18th Street, según Visit Kansas City, transmitirá el encuentro y convocó a todos los aficionados.

localizado en 512 E 18th Street, según Visit Kansas City, transmitirá el encuentro y convocó a todos los aficionados. Rudy’s Tenampa : en este caso, el restaurante en Westport convocó a los hinchas a partir de las 20 hs (hora local) hasta que cierre sus puertas.

en este caso, el restaurante en Westport convocó a los hinchas a partir de las 20 hs (hora local) hasta que cierre sus puertas. The View at 322: situado en 322 Southwest Boulevard, difundió un evento con DJ y servicio de bar desde el comienzo del partido.

Eventos para disfrutar el partido de Argentina vs. Argelia en Kansas City

También habrá grandes eventos masivos para reunir a los seguidores durante el partido de la Albiceleste contra el equipo africano. En ese caso, las alternativas principales son:

FIFA Fan Festival : será entre las 13 y 22 hs (hora local). La entrada general requiere pase digital y el acceso será por orden de llegada hasta completar 25.000 personas.

será entre las 13 y 22 hs (hora local). La entrada general requiere pase digital y el acceso será por orden de llegada hasta completar 25.000 personas. Conecta en KCK en Memorial Hall: en este caso, la fiesta en 600 North 7th Street inicia a las 18.30 hs (hora local). Este espacio cerrado ofrece transmisión en español, opciones gastronómicas y servicio de bar.

Hinchas argentinos podrán seguir el Mundial 2026 en bares de Kansas City JUAN MABROMATA - AFP

El FIFA Fan Festival es el punto de encuentro oficial de la región para vivir la emoción del torneo sin necesidad de entrar al estadio. El evento es gratuito y se celebra en el jardín sur del Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial.

El predio reúne a locales y viajeros con transmisiones en vivo, entretenimiento, oferta gastronómica local y experiencias interactivas. Según su calendario, tendrá 18 días de festivales durante el periodo del torneo, entre ellos este martes 16 de junio.

Los menores de 13 años deben asistir acompañados por un adulto. El acceso se habilita por orden de llegada.

Argentina busca romper la racha de Sudamérica en el Mundial 2026 ante Argelia

La selección argentina hará su estreno absoluto este martes 16 de junio en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán con Argelia en la primera fecha del Grupo J.

Argentina debutará ante Argelia en el Mundial 2026 este martes 16 de junio Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El vigente campeón del mundo, tras la coronación en Qatar 2022, comenzará su camino hacia la defensa del título. Además, contará con el desafío de intentar cortar la mala racha que llevan los equipos sudamericanos en el actual certamen, ya que todavía ninguno pudo ganar en sus respectivos debuts.