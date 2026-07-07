El déficit comercial de EE.UU. aumenta con fuerza en mayo

El déficit comercial de EE.UU. aumentó de manera significativa en mayo debido al efecto combinado del repunte de las importaciones y al descenso de las exportaciones, según datos del gobierno publicados este martes.

Este aumento del déficit comercial se registró en un mes en el que el país se enfrentaba a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El sector de la inteligencia artificial fue uno de los que necesitó grandes importaciones para la construcción de centros de datos en el país.

El déficit comercial se disparó un 42,2% con respecto al mes anterior, hasta los 77.600 millones de US$, según datos del Departamento de Comercio.

Esta cifra fue ligeramente inferior a la prevista en consenso de analistas de Briefing.com.

Las importaciones subieron en mayo un 3,3%, hasta los 395.300 millones de US$, mientras que las exportaciones descendieron un 3,2%, hasta los 317.700 millones de US$.

Las importaciones estadounidenses de bienes de consumo se dispararon, al igual que las de petróleo crudo y otros suministros industriales, informó el Departamento de Comercio.

Las importaciones de automóviles y piezas, junto con las de accesorios informáticos, también aumentaron.

Las exportaciones de crudo del país se incrementaron, pero las de otros productos, como los productos farmacéuticos, descendieron.

Las exportaciones estadounidenses de crudo y productos petrolíferos aumentaron tras los ataques conjuntos de EE.UU. e Israel contra Irán a finales de febrero.