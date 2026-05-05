El déficit comercial de EE.UU. sube en marzo menos de lo esperado
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en marzo respecto a febrero menos de lo que esperaban los analistas, según datos oficiales publicados el martes, ya que las importaciones...
El déficit comercial de Estados Unidos aumentó en marzo respecto a febrero menos de lo que esperaban los analistas, según datos oficiales publicados el martes, ya que las importaciones crecieron más que las exportaciones
El déficit comercial de la mayor economía del mundo se amplió un 4,4% hasta alcanzar los 60.300 millones de US$, informó el Departamento de Comercio
Este repunte se produjo el mes siguiente de la decisión del Tribunal Supremo de anular una serie de aranceles globales impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump
El republicano impuso inmediatamente un arancel temporal del 10% en virtud de otras competencias, y desde entonces su administración ha tomado medidas para establecer gravámenes más duraderos
Analistas preveían un déficit de 60.900 millones de US$, según encuestas realizadas por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal
En marzo, las importaciones del país aumentaron un 2,3% hasta alcanzar los 381.200 millones de US$, con un repunte en automóviles y piezas para su fabricación, así como bienes de consumo y suministros industriales
Las exportaciones subieron un 2,0% hasta los 320.900 millones de US$, con un crecimiento en el petróleo crudo y otros productos derivados
Las exportaciones de alimentos, piensos y bebidas también aumentaron
Estos cambios se produjeron poco después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán del 28 de febrero, que provocaron la represalia de Teherán al bloquear en la práctica el estrecho de Ormuz
Esta estrecha vía navegable es una ruta clave para el transporte de hidrocarburos, lo que provocó un fuerte aumento de los precios del petróleo a nivel mundial