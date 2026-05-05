¿Qué se vota hoy en Estados Unidos? La elección que Trump mira de cerca en Indiana y Ohio

Este martes, una serie de elecciones primarias en Estados Unidos concentra la atención política nacional, con especial foco en el rol del presidente Donald Trump y su influencia dentro del Partido Republicano. Aunque se trata de comicios estatales y, en algunos casos, de bajo perfil, los resultados podrían tener un impacto mucho mayor del habitual.

Cómo influye Trump en las primarias estatales de Indiana y el control del Partido Republicano

De acuerdo con Associated Press, el mandatario busca castigar políticamente a aquellos republicanos que se opusieron a sus iniciativas.

El Pulso de Indiana: Donald Trump ha puesto su capital político en juego al respaldar a siete candidatos que buscan destronar a senadores republicanos que rechazaron su rediseño del mapa electoral KENT NISHIMURA - AFP

En particular, el foco está puesto en Indiana, donde siete senadores estatales de su propio partido enfrentan rivales en las primarias, respaldados directamente por Trump. Estas contiendas, que normalmente pasarían desapercibidas, recibieron millones de dólares en publicidad y una inusual atención mediática, indicó AP.

Según Associated Press, estos enfrentamientos representan una prueba concreta del control que aún ejerce Trump sobre el Partido Republicano, en un contexto donde algunos dirigentes comienzan a mostrar preocupación por las elecciones legislativas de medio término. Los distritos en disputa en Indiana —1, 11, 19, 21, 23, 38 y 41— son territorios donde Trump obtuvo victorias amplias en 2024.

Primarias en Indiana: los distritos clave y la interna republicana impulsada por Trump

La jornada electoral en Indiana está marcada por una serie de primarias legislativas que, según CNN, tienen un trasfondo mucho más profundo que una simple competencia local. Trump interviene activamente en siete carreras al Senado estatal con el objetivo de desplazar a legisladores que rechazaron su propuesta de rediseñar el mapa electoral del Congreso.

Millones de dólares fluyeron hacia distritos legislativos de bajo perfil en Indiana Stock en canva

CNN detalla que el rechazo a esa redistribución en diciembre pasado fue visto como una afrenta directa al presidente. Ahora, su respuesta llega en forma de apoyo explícito a candidatos que buscan destronar a esos senadores. Entre los enfrentamientos más relevantes se encuentran:

Distrito 1 : Dan Dernulc vs. Trevor De Vries (respaldado por Trump)

: Dan Dernulc vs. Trevor De Vries (respaldado por Trump) Distrito 11 : Linda Rogers vs. Brian Schmutzler (respaldado por Trump)

: Linda Rogers vs. Brian Schmutzler (respaldado por Trump) Distrito 19 : Travis Holdman vs. Blake Fiechter (respaldado por Trump)

: Travis Holdman vs. Blake Fiechter (respaldado por Trump) Distrito 21 : Jim Buck vs. Tracey Powell (respaldada por Trump)

: Jim Buck vs. Tracey Powell (respaldada por Trump) Distrito 23 : Spencer Deery vs. Paula Copenhaver (respaldada por Trump)

: Spencer Deery vs. Paula Copenhaver (respaldada por Trump) Distrito 38 : Greg Goode vs. Brenda Wilson (respaldada por Trump)

: Greg Goode vs. Brenda Wilson (respaldada por Trump) Distrito 41: Greg Walker vs. Michelle Davis (respaldada por Trump)

Elecciones en Ohio: primarias para Senado y gobernador con impacto nacional

En paralelo, Ohio celebra primarias que servirán para definir a los candidatos de dos de las contiendas más relevantes a nivel nacional: el Senado de Estados Unidos y la gobernación estatal. Según Associated Press, aunque el estado se inclinó hacia posiciones más conservadoras en los últimos años, los demócratas ven aquí una oportunidad clave para recuperar terreno.

El empresario Vivek Ramaswamy se perfila como el favorito republicano para la gobernación de Ohio Stock en canva

En la carrera por el Senado, el exsenador demócrata Sherrod Brown busca regresar al escenario político tras haber perdido su banca en 2024. Su probable rival será el republicano Jon Husted, quien ocupa el cargo tras haber sido designado luego de que el anterior titular asumiera como vicepresidente.

En cuanto a la gobernación, el empresario Vivek Ramaswamy aparece como el favorito dentro del Partido Republicano. Según Associated Press, logró capitalizar su notoriedad nacional, sus vínculos con el sector tecnológico y su cercanía con Trump para construir una campaña sólida, con una recaudación récord.

Su principal oponente interno, Casey Putsch, tuvo menor visibilidad y optó por una estrategia más disruptiva, con fuerte presencia en redes sociales.

Elección especial en Michigan: el distrito que puede cambiar el equilibrio del Senado estatal

Aunque con menor visibilidad, Michigan también celebra una elección importante este martes. Según Associated Press, se trata de una votación especial para cubrir una vacante en el Senado estatal, en un distrito considerado altamente competitivo.

Una elección especial en Michigan podría llevar al Senado estatal a un inédito empate 19-19 Stock en canva

El resultado podría alterar el equilibrio de poder en la legislatura: una victoria demócrata consolidaría su mayoría, mientras que un triunfo republicano generaría un empate 19-19.

Además, el distrito en cuestión fue escenario de una elección presidencial muy ajustada en 2024, lo que refuerza su carácter de termómetro político. En este contexto, los comicios también servirán para medir el nivel de entusiasmo del electorado.