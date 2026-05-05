Se viene un frente frío severo con tormentas y nevadas desde Nueva York hasta Dallas

Una potente tormenta invernal aún avanza en las Montañas Rocosas, sobre Colorado y Wyoming, mientras que en Texas, Arkansas y Tennessee están bajo la amenaza de tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y posibles tornados. Al mismo tiempo, una masa de aire frío mantendrá temperaturas por debajo de lo normal en amplias zonas del país norteamericano.

Frente frío en EE.UU.: estados afectados y evolución de las tormentas este 5 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que un frente frío de gran extensión continuará desplazándose hacia el sur desde las Llanuras Centrales hasta alcanzar progresivamente las Llanuras del Sur y el sureste hacia mitad de semana. Este sistema será clave en el desarrollo de lluvias y tormentas eléctricas en múltiples regiones.

Una masa de aire frío desciende desde las Llanuras Centrales, con actividad eléctrica hacia el sureste y un marcado descenso térmico a su paso NWS

Durante la mañana del martes, se prevé la presencia de precipitaciones y actividad eléctrica en sectores de las Llanuras Centrales, el valle del Mississippi, el valle de Ohio y el noreste. Con el correr de las horas y el avance del frente, estas condiciones se extenderán hacia el valle de Tennessee y partes del sureste.

Tormentas severas en Texas y Arkansas: alerta del SPC por granizo, vientos y tornados

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), el riesgo de tormentas severas estará especialmente concentrado desde el noreste de Texas hasta el oeste de Tennessee, con epicentro en Arkansas.

Este escenario se desarrollará principalmente entre la tarde y la noche del martes.

El SPC advierte que las tormentas más intensas podrían generar múltiples peligros:

Granizo de gran tamaño.

Vientos dañinos que podrían superar niveles peligrosos.

Posibles tornados aislados.

El organismo también señala que las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de superceldas, un tipo de tormenta particularmente organizada y peligrosa.

Estas estructuras estarán impulsadas por una combinación de inestabilidad moderada y fuerte cizalladura del viento en capas profundas de la atmósfera.

El SPC ha identificado a Arkansas como la zona de mayor riesgo, donde la inestabilidad atmosférica favorece la formación de tormentas rotativas capaces de producir tornados SPC

Clima en Nueva York y el noreste: pronóstico de tormentas y ráfagas este martes

El SPC indica que en el noreste también habrá condiciones para tormentas, aunque con menor intensidad. En estados como Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine, podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la tarde.

En esta región, los principales riesgos estarán asociados a ráfagas de viento localmente fuertes y, en menor medida, caída de granizo. Sin embargo, el potencial de tornados dependerá de la evolución de la inestabilidad, que por el momento se presenta limitada.

Nevadas en Colorado y Wyoming: acumulaciones y alertas del NWS en las Rocosas

Según el NWS, una importante tormenta invernal aún afectará a la región de las Rocosas durante este martes y se extenderá hasta la noche del miércoles.

Las áreas más impactadas serán las zonas montañosas de Colorado y Wyoming, donde las condiciones serán especialmente adversas.

Satélite De La NOAA Este Martes

Las nevadas serán uno de los factores más relevantes del día, con acumulaciones previstas de entre 12 y 24 pulgadas (30 a 61 centímetros) en sectores del norte montañoso y zonas de pie de montaña. Este volumen de nieve provocará serias complicaciones en la circulación.

El NWS anticipa que los mayores inconvenientes se concentrarán entre la noche del martes y el miércoles, cuando la intensidad del fenómeno alcance su punto máximo. Entre los efectos más probables se incluyen:

Interrupciones en el tránsito vial.

Caída de ramas por el peso de la nieve acumulada.

Cortes de energía eléctrica de manera localizada.

Además, rigen alertas y advertencias por tormenta invernal en gran parte de la región hasta la tarde del miércoles, lo que refleja la magnitud del evento.

Lluvias y nieve en California y la Gran Cuenca: impacto del sistema de baja presión

Por otro lado, el NWS informa que un sistema de baja presión frente a la costa de California generará precipitaciones en el norte del estado y la región central de la Gran Cuenca.

En las zonas costeras y de menor altitud, las precipitaciones se manifestarán en forma de lluvia y tormentas eléctricas. En cambio, en áreas elevadas como la Sierra Nevada, se espera nieve y una mezcla invernal.

Este sistema tenderá a debilitarse y desplazarse hacia el este durante el miércoles, lo que permitirá una mejora gradual de las condiciones en la región.