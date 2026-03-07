El Departamento de Estado de EE.UU. aprueba venta de armamento a Israel por US$ 151 millones

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el viernes la venta por US$151,8 millones de armamento a Israel cuando ambos países se enfrentan con Irán en una guerra que escala en Oriente Medio.

La venta de 12.000 cuerpos de bombas de 1000 libras (470 kilos) fue aprobada por la Oficina de Asuntos Político-Militares del Departamento de Estado, según un comunicado de prensa.

"La venta propuesta mejorará la capacidad de Israel para hacer frente a amenazas actuales y futuras, fortalecerá su defensa del territorio nacional y servirá como elemento disuasorio frente a amenazas regionales", dijo la oficina en un comunicado.