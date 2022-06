El desconcertante mensaje de los dueños del vestido de Marilyn Monroe sobre cómo lo dejó Kim Kardashian

Luego de las acusaciones que recibió Kim Kardashian sobre los daños que supuestamente le habría causado al vestido original de Marilyn Monroe al usarlo en la MET Gala 2022, los dueños de la prenda rompieron el silencio y aclararon los rumores. Fue la empresa Ripley’s Believe It or Not! la que compró el vestido por alrededor de 3,9 millones de dólares en 2016, y desde ese entonces ha sido la encargada de resguardarlo. Esto contestaron ante el revuelo en redes sociales.

La franquicia defendió a la empresaria al asegurar que no le causó ningún daño mientras desfiló con él en la alfombra roja del evento de recaudación, esto después de que el coleccionista, Scott Fortnet, publicara fotografías en Instagram de las supuestas rasgaduras que presentaba el vestido a causa de haberlo forzado para encajar en el cuerpo de Kim.

La parte del cierre habría sido la más dañada, ya que fue forzado para ponérselo a la famosa

Y es que las críticas no solo recayeron sobre la influencer, sino que también Ripley’s Believe It or Not! fue duramente señalada por habérselo prestado “sin medir las consecuencias”. Es por ello que quisieron dar su versión y defender su reputación: “La caminata de Kim Kardashian por las escaleras del Museo Metropolitano en la MET Gala de este año causó un gran revuelo, pero Ripley puede decir con confianza que no causó daño al famoso vestido de ‘Feliz cumpleaños’ de Marilyn Monroe de 1962″, dijo la compañía.

Subir las escaleras fue todo un reto, pero tuvo un equipo muy grande que la ayudó - Photo: Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/dpa Sonia Moskowitz Gordon - ZUMA Press Wire

Además, destacaron que el gran debate que se generó por la prenda había servido para preservar el valor cultural de la misma y darlo a conocer a las nuevas generaciones: “Nuestra misión es entretener y educar a los visitantes y fanáticos, y generar conversaciones como el discurso sobre el vestido de Marilyn Monroe hace precisamente eso. No importa de qué lado del debate estés, la importancia histórica del vestido no ha sido negada, sino más bien destacada. Ahora se ha presentado el legado de Marilyn Monroe a un grupo completamente nuevo de jóvenes”.

Kim kardashian bajó 8 kilos para ponerse un iconico vestido de Marilyn Monroe

Al parecer, en el evento se instaló un probador especial en la parte inferior de los escalones de la alfombra roja para que Kardashian se pusiera ahí el vestido. El objetivo era que no tuviera que viajar con él en automóvil ni caminar mucho mientras lo usaba. En ese sentido, el portavoz de Ripley’s afirmó el jueves que “desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde se lo devolvieron, el vestido estaba en las mismas condiciones en que comenzó”.

Así luce el vestido de Marilyn Monroe en Ripley's Believe It Or Not - (Photo by Liliane Lathan/Getty Images) Liliane Lathan

Los supuestos daños al vestido de Marilyn Monroe

Las fotografías que le dieron la vuelta al mundo mostraban el cierre del vestido supuestamente dañado y, en los alrededores, parecía que faltaban algunos de los 2500 diamantes con los que está tallado. Por supuesto fueron imágenes que alarmaron a miles de fanáticos, pero sobre todo a los coleccionistas y a los amantes de la moda.

Fue tan grande el revuelo que se generó, que la mediática mujer recibió millones de críticas y burlas incluso por la estricta dieta calórica a la que se había sometido para tener la talla correcta para el vestido.