El detalle en el look de Clara Chía en la Kings League que llamó la atención de todos

La final de la Kings League se celebró este domingo en el estadio Camp Nou del FC Barcelona. Sin embargo, más allá de la competencia y de que el equipo El Barrio se haya coronado como campeón, entre lo que más llamó la atención estuvo la presencia de Clara Chía. El evento de Gerard Piqué abrió nuevamente conversación sobre su relación amorosa con la joven. En esta ocasión, para los fans también destacó un detalle en el look de la catalana, así como un gesto que el exfutbolista tuvo con ella respecto a la organización de la gran fiesta.

Frente a la presencia de 92.000 asistentes, el blaugrana llevó a sus hijos a ver el partido desde el escenario principal. En ese sentido, los fans de inmediato se percataron de que la gran ausente era Clara Chía, ya que no estaba junto a Piqué ni los niños. No obstante, en realidad la estudiante de Relaciones Públicas prefirió mantenerse en segundo plano, dado que era parte del staff.

En las redes sociales circularon algunas imágenes que dejaron en evidencia que la joven estuvo todo el tiempo tras bambalinas para verificar que todo saliera conforme a lo planeado. Fue ahí que sus seguidores notaron que usaba un accesorio con el que ya se la había visto en varias ocasiones: unos anteojos de sol blancos.

Una cuenta de Twitter dedicada a elogiar el romance de la joven y Piqué destacó que “Clara Chía (estaba) con sus inconfundibles gafas blancas”. En la fotografía se mostró también que la joven había elegido ropa de color negro, una característica de las personas que suelen participar en la organización de un evento para pasar desapercibidas. Además, en una instantánea en la que apareció todo el equipo de trabajo de Kosmos, la empresa del exdefensor que se encarga de la Kings League, se la vio a la catalana en medio de sus compañeros con una gran sonrisa y, por supuesto, también con sus anteojos de sol blancos.

El detalle que Piqué tuvo con Clara Chía en la Kings League

Otro aspecto que salió a relucir después de que se terminó el juego, fue que el exfutbolista decidió añadir a su actual novia a los créditos la transmisión final. Hay que recordar que, además de los 92.000 asistentes en el estadio, hubo miles de personas que sintonizaron el partido a través de Twitch.

Fue al final de esta emisión donde apareció el nombre de Clara Chía, junto al resto del equipo que hizo posible la organización. Según los fanáticos, fue un gran gesto para reconocer su esfuerzo.

Le cantaron a Piqué la canción de Shakira en la Kings League

El también empresario vivió momentos de tensión, no solo porque muchas personas pusieron atención en su vida privada, sino también porque no se libró de escuchar algo relacionado con su exnovia. Uno de los raperos que amenizó la ceremonia cantó algunas frases de la famosa canción de Shakira con Bizarrap. “Perdón que te salpique”, coreó. No obstante, el exfutbolista no mostró mayor interés y optó por solo mirar su teléfono móvil mientras el público alentaba.

Así fue el freestyle en la final de la Kings League

