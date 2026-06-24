El efecto Mamdani: el alcalde socialista de Nueva York amplía su influencia y desafía al establishment demócrata

WASHINGTON.- En su primera prueba de fuego electoral en una serie de primarias partidarias tras su fulgurante ascenso el año pasado a la alcaldía de Nueva York, el demócrata socialista Zohran Mamdani hizo una demostración de fuerza al anotarse anoche éxitos contundentes y que, en clave nacional, refuerzan su posición dentro del Partido Demócrata por sobre sectores más tradicionales.

Las victorias de los candidatos respaldados por Mamdani, que está por cumplir apenas seis meses como alcalde, lo catapultan como un influyente artífice político que podría influir en el rumbo partidario de cara a las cruciales elecciones de medio término del 3 de noviembre próximo, en las que los demócratas buscarán desafiar a Donald Trump y arrebatar a los republicanos el control del Capitolio.

El candidato congresional demócrata Brad Lander, con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, el 23 de junio del 2026. Ryan Murphy - FR172324 AP

Entre las victorias más impactantes de anoche para la facción liderada por Mamdani -con amplia repercusión en los principales medios norteamericanos- se destacan los triunfos de la asambleísta Claire Valdez sobre el presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso, por un escaño vacante en el Congreso local, y de la activista Darializa Avila Chevalier sobre el representante de origen dominicano Adriano Espaillat, que llevaba cinco mandatos y presidía el Caucus Hispano del Congreso.

Ambos derrotados tuvieron el respaldo del establishment del Partido Demócrata, mientras que Valdez y Chevalier fueron impulsadas por la organización Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), que tiene a Mamdani como uno de sus líderes más influyentes.

Además, Brad Lander, un excontralor de Nueva York que también fue apoyado por el joven alcalde, derrotó al representante Dan Goldman, que cumplía su segundo mandato, en una contienda que giró en torno a la alianza de Estados Unidos con Israel -hoy con algunas grietas por el acuerdo de paz que negocian Washington y Teherán- y el conflicto en la Franja de Gaza. Lander es un firme partidario de bloquear la ayuda militar al gobierno de Benjamin Netanyahu.

Mamdani celebra con Darializa Avila Chevalier y Carmen Rojas Seth Wenig - AP

Como los distritos en los que se impusieron los candidatos respaldados por Mamdani son mayoritariamente demócratas, se descuenta que tienen casi asegurada la victoria en las elecciones generales de noviembre próximo.

“Es probable que el éxito de Mamdani y la llegada de progresistas al Capitolio intensifiquen las tensiones dentro del partido a nivel nacional, complicando los esfuerzos de la dirección por proyectar unidad en materia de política exterior y agendas económicas de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato”, evaluó el diario The Wall Street Journal.

Durante una reunión para seguir los resultados electorales anoche, Mamdani afirmó que las victorias de los candidatos que respaldó representaban una continuación de su propio triunfo en las primarias.

“Hace un año no asistimos al final de un movimiento político. Fue el comienzo”, señaló el alcalde ante cientos de sus partidarios, en un clima festivo en Brooklyn. “Es un nuevo capítulo en la historia de nuestro partido”, auguró Mamdani, y luego de escucharon cánticos de sus simpatizantes con consignas como “¡Palestina libre!” y “¡DSA!“.

Claire Valdez hablar tras el triunfo MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde que asumió el poder, el 1° de enero pasado, Mamdani buscó reforzar el poder y la maquinara de su organización política de cara a las contiendas para el Congreso local, con participación en las campañas de los candidatos, y llegó calificar los comicios como una suerte de referéndum sobre el rumbo del Partido Demócrata.

Con su intervención en pulseadas claves para impulsar a candidatos de la facción del socialismo democrático, Mamdani tensó sus relaciones con otros líderes demócratas del establishment y más tradicionales, de centroizquierda y moderados. DSA ha ganado ha ido ganando peso político al aprovechar al descontento de muchos votantes ante el aumento de los alquileres, el elevado costo de vida y el estancamiento de los salarios, con una inflación persistente en Estados Unidos.

El alcalde Zohran Mamdani, en un evento en Nueva York. nyc.gov

“Con menos de seis meses en el cargo, Mamdani puso en juego su capital político al respaldar a tres candidatos insurgentes. Sus tres apuestas resultaron ganadoras, lo que demuestra la fortaleza de la marca política de Mamdani y del movimiento socialista democrático que impulsó su ascenso a la alcaldía", señaló The New York Times.

Los candidatos respaldados por Mamdani que lograron imponerse anoche están encolumnados además con las controvertidas propuestas económicas del alcalde, que se centran en financiar una amplia agenda de servicios públicos mediante impuestos a los más ricos y grandes corporaciones. Su plan, sin embargo, ha enfrentado retos fiscales estructurales y resistencias políticas en los primeros meses de gestión al frente la ciudad más poblada de Estados Unidos, con 8,3 millones de habitantes.

Además, los candidatos pudieron en campaña el desmantelamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), brazo clave para la ofensiva migratoria de Trump, y medidas para hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras.

El año pasado, con su triunfo en Nueva York, Mamdani se había convertido en un enemigo político de Trump, quien lo atacó recurrentemente. De origen ugandés, el dirigente de 34 años hizo historia al convertirse además en el primer alcalde musulmán de la ciudad.