Ya es oficial: el sector más afectado por la falta de trabajadores en EE.UU. tras el fin del TPS de 350 mil migrantes

Una jueza federal levantó el bloqueo que impedía aplicar el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 350 mil haitianos. La decisión del tribunal elimina la suspensión previa que impedía aplicar la medida ya provoca despidos y agrava la escasez de personal en el cuidado de adultos mayores.

El impacto laboral en el cuidado de adultos mayores tras el fin del TPS para haitianos

El sector del cuidado de adultos mayores es uno de los que enfrenta las consecuencias de la pérdida de empleados con TPS tras el reciente fallo. Varias residencias y agencias de atención domiciliaria despidieron personal de forma inmediata ante la expiración de permisos laborales.

El fin del TPS puede afectar directamente al sector de cuidado de adultos mayores por la pérdida de empleados haitianos

De acuerdo con un reporte de CNN, empresas como Westminster Communities of Florida despidieron a haitianos con TPS que trabajaban como auxiliares de enfermería certificados, personal de comedor y de limpieza. Las compañías los reemplazarán con empleados temporales según la disponibilidad y la necesidad de cada entidad.

Amanda Birch, directora de recursos humanos de la empresa, declaró al medio que el cambio repentino generó “perturbación” en los adultos mayores de los centros de atención. “Resulta perturbador para los residentes que lleguen nuevos miembros del equipo, a quienes realmente no conocen, después de haber forjado relaciones con los integrantes anteriores a lo largo de los años”, explicó.

En ese marco, contratar auxiliares de enfermería aparece como una tarea difícil para las instituciones de salud y bienestar social. Los inmigrantes, incluidos numerosos haitianos, ocupan una parte relevante de estos puestos esenciales.

En qué consiste la orden judicial que puso fin a TPS para miles de haitianos

La jueza federal Ana Reyes firmó la orden judicial definitiva el miércoles, después de que el Tribunal Supremo revocara un fallo previo. En ese marco, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) comenzó a intensificar las acciones de control migratorio sobre algunos antiguos beneficiarios.

Sin embargo, ciertos beneficiarios del programa pueden evitar la expulsión inmediata si tramitan simultáneamente otras medidas legales de alivio migratorio como el asilo. Asimismo, el proceso judicial supervisado por la jueza Reyes continúa su curso en los tribunales federales, por lo que los demandantes haitianos insisten en su reclamo legal al argumentar que el gobierno actuó con intenciones discriminatorias.

Ciertos beneficiarios del programa pueden evitar la expulsión inmediata si tramitan simultáneamente otras medidas legales de alivio migratorio como el asilo Lynne Sladky - AP

“Sin la protección de TPS, no voy a poder tener el permiso de trabajo y eso me afectaría al no poder trabajar… Tengo algunos familiares pasando por esa misma situación y eso nos preocupa mucho”, declaró Lily a CNN, una de las migrantes haitianas afectadas por la decisión.

Consecuencias adicionales para la economía

Otros rubros comerciales de gran relevancia como la hostelería, el comercio minorista y los restaurantes afrontan la pérdida de mano de obra. De acuerdo con un informe de FWD.us publicado en enero de 2026, alrededor de 200 mil beneficiarios haitianos del TPS forman parte activa de la fuerza laboral en Estados Unidos.

del TPS forman parte activa de la fuerza laboral en Estados Unidos. Estos trabajadores aportan un estimado de 5900 millones de dólares anuales a la economía estadounidense. Además, los empleados bajo este programa pagan cada año US$805 millones en impuestos federales y de nómina, junto con US$755 millones en impuestos estatales y locales.

Byron Donalds aseguró que deportará a migrantes con TPS vencido

La fuerza laboral destaca en sectores clave con la participación de 22.000 cocineros y meseros, además de otros 22.000 empacadores y almacenistas. Asimismo, el mercado laboral cuenta con la presencia de 15.000 trabajadores agrícolas y 14.000 empleados en el sector minorista de ventas.