El emblemático 2CV "está de vuelta", en versión eléctrica, anuncia Stellantis

El célebre 2CV, modelo de la francesa Citroën que dejó de fabricarse en 1990, "ha vuelto" en versión eléctrica, anunció el jueves el director de la marca, Xavier Chardon, durante la presentación del plan de inversiones del grupo Stellantis

"El 2CV ha vuelto", proclamó Chardon, que había mencionado recientemente esta posibilidad. "Citroën ha vuelto. Es un regreso al futuro", añadió, entusiasmado.

Habrá que esperar, sin embargo, al Salón del Automóvil de París, del 12 al 18 de octubre, para descubrir la silueta de este nuevo "dos caballos".

"Es un momento muy importante porque, en 1948, el 2CV dio libertad de movilidad a millones de personas y, 80 años más tarde, el nuevo 2CV va a democratizar la movilidad eléctrica", prosiguió.

Según el ejecutivo, este vehículo será "100% eléctrico, fabricado en Europa, por menos de 15.000 euros".

"Un auténtico coche popular concebido para la vida real", insistió.

El grupo había anunciado esta semana un proyecto de "e-cars", pequeños coches eléctricos de menos de 15.000 euros, que se fabricarán bajo varias marcas en la planta italiana de Pomigliano d’Arco.

El pequeño "dos caballos" de Citroën se presentó al gran público el 7 de octubre de 1948 durante el Salón del Automóvil de París.

Ofrecido durante diez años en un solo color, el gris, el "dos caballos" cosechó rápidamente tal éxito que los plazos de entrega se alargaron considerablemente en la década de 1950.

Sin perder su característica silueta reconocible en las carreteras, el 2CV ganó en potencia y color en las décadas de 1970 y 1980, con series limitadas como las Charleston o Dolly, sin olvidar el 007, surgido de una aparición en una película de James Bond en 1981.

La fabricación terminó el 27 de julio de 1990, fecha en la que el último ejemplar salió de la planta de Mangualde, en Portugal. Fue debido a las normas antipolución que Citroën se vio obligado a dejar de producir su modelo emblemático, tras 42 años.