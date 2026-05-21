Confirman alerta de tornados e inundaciones: hasta cuándo durarán las tormentas que azotan Texas

Estados del sur y el centro de Estados Unidos, como Texas y Colorado, quedarán este jueves bajo amenaza de tormentas severas, granizo de gran tamaño, tornados aislados e inundaciones repentinas, un patrón que se repetirá durante el fin de semana largo. Mientras tanto, el este comenzará a ingresar en un período más húmedo y fresco de cara al fin de semana del Memorial Day.

Riesgo de granizo y tornados aislados desde Colorado hasta Texas

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), las condiciones más peligrosas de este jueves se concentrarán sobre sectores de Colorado, donde existe un riesgo leve de tormentas severas.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió alertas por el desarrollo de formaciones nubosas severas sobre Denver y Colorado Springs SPC

El organismo advirtió que durante la tarde del jueves y las primeras horas de la noche podrían desarrollarse superceldas capaces de generar granizo de gran tamaño, ráfagas intensas e incluso algún tornado aislado.

La amenaza se extenderá especialmente sobre el este de Colorado, donde el avance de un sistema de baja presión favorecerá el crecimiento de tormentas cerca de las áreas montañosas de Denver y Colorado Springs.

Más al sur, sobre el oeste de Texas y partes de las Grandes Llanuras del sur, también se espera actividad convectiva durante la tarde. Aunque allí el riesgo principal será la caída de granizo aislado, el organismo no descartó tormentas localmente fuertes.

Inundaciones repentinas amenazan a más de 33 millones en Texas, Oklahoma y Arkansas

Según informó FOX Weather, más de 33 millones de personas permanecerán este jueves bajo amenaza de inundaciones repentinas en sectores de Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas y Missouri. La situación estará impulsada por una masa de humedad tropical proveniente del golfo que interactuará con tormentas lentas y persistentes durante varios días.

Residentes en cinco estados —Texas, Oklahoma, Arkansas, Kansas y Missouri— enfrentan condiciones de alto riesgo debido a un patrón meteorológico prácticamente estacionario NWS

Los especialistas de Fox Weather señalaron que las lluvias intensas aumentarán a medida que múltiples sistemas atraviesen la región en el inicio del fin de semana largo por el Memorial Day. El patrón atmosférico prácticamente estacionario favorecerá precipitaciones reiteradas sobre las mismas zonas, lo que elevará el riesgo de anegamientos urbanos y crecidas repentinas.

Las áreas metropolitanas incluidas dentro del nivel dos de riesgo de inundaciones repentinas abarcan:

Dallas

Tulsa

Oklahoma City

Fort Smith

También se mantendrá un nivel similar de amenaza sobre partes de la costa del golfo de Texas y Louisiana, en donde se incluye la ciudad de Houston.

De acuerdo con FOX Weather, las tasas de lluvia podrían alcanzar entre una y tres pulgadas (2,5 y 7,6 centímetros) en períodos cortos de tiempo. Esa intensidad aumentará el riesgo de inundaciones rápidas, especialmente en regiones afectadas por sequía severa o extrema, donde el suelo endurecido tiene menor capacidad de absorber agua.

Memorial Day con lluvias y frío: qué zonas del este de EE.UU. serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) anticipó que el este del país norteamericano comenzará a experimentar un cambio de patrón climático. Un sistema de baja presión que se organizará sobre el valle bajo y medio del Mississippi avanzará gradualmente hacia el Medio Oeste y el valle de Ohio hacia el sábado por la mañana.

Satélite De La NOAA Hoy Sobre EE.UU.

La agencia explicó que este fenómeno llevará lluvias generalizadas hasta el valle de Ohio y sectores del Atlántico medio. Los acumulados previstos hasta la mañana del sábado rondarán entre una y dos pulgadas (2,5 y 5 centímetros) en amplias áreas.

Entre las regiones que podrían recibir precipitaciones persistentes aparecen:

Valle de Ohio

Las Carolinas

El Atlántico Medio

El organismo también indicó que este período húmedo coincidirá con el inicio del fin de semana del Memorial Day, lo que podría alterar actividades al aire libre y desplazamientos en varias ciudades del este.

Además de las lluvias, el avance del sistema llevará un descenso térmico significativo sobre zonas que atravesaron recientemente una ola de calor, especialmente desde el Atlántico Medio hasta Nueva Inglaterra. En contraste, el sudeste continuará bajo un ambiente cálido y húmedo, acompañado por tormentas dispersas.