El error de Photoshop de Khloe Kardashian por el que tuvo que borrar un posteo

La socialité y empresaria Khloe Kardashian se posicionó nuevamente en el ojo público, esta vez por una serie de fotografías que publicó en Instagram. Además de criticarla por haberle dedicado un posteo de cumpleaños a su expareja Tristan Thompson, los seguidores de la modelo la atacaron por editar con Photoshop sus instantáneas. Desde su perspectiva, los errores de edición eran muy evidentes, sobre todo en algunas partes de su cuerpo.

La también empresaria compartió algunas imágenes del atuendo que usó para la fiesta de cumpleaños de su amiga Malika Haqq, en Los Ángeles. “¡Brilla y brilla, bebé!”, fue la descripción que utilizó para mostrar su vestido corto con costuras de tiras a los lados de la marca Dolce & Gabbana. Al mismo tiempo, enseñó sus zapatos de taco aguja y su característica melena dorada.

El error de Photoshop en la foto de Khloe Kardashian @khloekardashian/Instagram

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que en algunas de esas imágenes se apreciaban curvas adicionales. Por ejemplo, había una justo en su cintura, así como otra que hacía ver sus piernas desproporcionadas.

El otro error de Photoshop en la foto de Khloe Kardashian @khloekardashian/Instagram

Ante las postales, una de sus fans le escribió que dejarían pasar desapercibido el error de una única manera: “Solo borra la tercera imagen y nos olvidaremos de ella”. Tiempo después, la hermana de Kim y Kourtney eliminó la fotografía. No obstante, eso no consiguió frenar los comentarios por parte de la audiencia. “¿Queda algo de belleza natural?”; “No necesitas editar tus fotos”; “En la tercera foto tu pierna se ve rara, Khloe”, le expresaron.

Las críticas a Khloe Kardashian por felicitar a Tristan Thompson

Más allá del error de Photoshop, sus seguidores utilizaron ese posteo para arremeter contra ella por la foto que había compartido del jugador de baloncesto Tristan Thompson. Tras haber mostrado su glamoroso look, compartió una felicitación para el papá de sus hijos, algo que no les pareció correcto a sus fans. No obstante, la también presentadora de televisión limitó los comentarios para evitar las críticas. Fue por eso que los usuarios recurrieron a la otra publicación para dejarle sus opiniones.

“Eres verdaderamente el mejor padre, hermano y tío. Tu amor, atención, bailes tontos, abrazos, viajes compartidos, rituales a la hora de acostarse, la forma en que te presentas ante ellos. Todo lo anterior significa más de lo que nunca sabrás para tu familia de pequeños. Mi deseo de cumpleaños para ti es que continúes anhelando el cambio, la sanación y la transformación. Sé fuerte, sé amable, sé paciente, sé libre. Continúa enorgulleciendo a tu alma y a tu mami. Feliz cumpleaños, papá”, fue la descripción que usó Kardashian, en una foto en la que se le ve Thompson junto a sus hijos.

El posteo de Khloe Kardashian sobre Tristan Thompson @khloekardashian/Instagram

Por su parte, la gente criticó que Thompson haya tratado de ocultar que tuvo un hijo con otra mujer y que Kardashian lo apoye a pesar de eso: “¿Cómo puede Tristan ser el mejor padre cuando ni siquiera está para todos sus hijos?”; “Deja de alabar a ese hombre que ha traído tanto dolor y vergüenza a tu vida”; “Pero como puede ser el mejor padre, cuando tiene un hijo entero que ni siquiera reconoce”, le escribieron.

