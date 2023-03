La foto de Beyoncé in fraganti en la fiesta que hizo después de los Oscar: ¿guiño a Ana de Armas?

escuchar

Beyoncé y Jay Z ofrecieron una fiesta exclusiva posterior a los premios Oscar, que se llevaron a cabo este domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre, en Los Ángeles. Entre los invitados al evento, hubo actores, músicos y personajes de la industria que convivieron y disfrutaron de la noche. Una imagen salió a la luz y mostró a la cantante de “Single Ladies” in fraganti y con un guiño hacia su amiga, la actriz Ana de Armas.

La fotografía fue difundida en las historias de Instagram del famoso fotógrafo Greg Williams, quien la compartió en la cuenta de la marca de moda Galia Lahav. El artista visual es reconocido entre las celebridades por sus retratos de estrellas como Daniel Craig, Dakota Johnson, Jenna Ortega, Brad Pitt, Cate Blanchett y muchos otros.

Aunque no es una imagen artística, como las que suele compartir en sus redes sociales, Williams evidenció el instante en el que la intérprete de “Crazy in Love” estaba sentada en una habitación mientras lucía un vestido Galia Lahav, con cristales incrustados y hecho “especialmente para ella” por la diseñadora Zerina Akers, quien también aparece en la foto. Beyoncé posó con una mirada provocativa al llevar su dedo índice de la mano a la barbilla. En la mesa, había una caja de pizza con una rebanada y algunos platos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la revista que aparecía frente a la máxima ganadora de los premios Grammy.

Se trata del tercer número de la gaceta GWP en la que Ana de Armas protagoniza la portada. Esto no es coincidencia. Cabe recordar que la cubano-española obtuvo su primera nominación a los Premios de la Academia en la categoría Mejor Actriz por su papel de Marilyn Monroe en Rubia. Aunque fue Michelle Yeoh (Todo en todas partes al mismo tiempo) quien se llevó el reconocimiento, parece que Beyoncé no dejó de apoyar a su amiga.

Ana de Armas compartió la historia de Beyoncé @ana_de_armas/Instagram

La imagen muestra a de Armas mientras come un hot-dog y toma un refresco. De acuerdo con el testimonio de Greg Williams publicado en su sitio oficial, decidió usar esa fotografía por su naturalidad. “Solo estaba tomándole fotos y Ana siempre baila y se mueve, especialmente cuando come. (…) Hay algo en esta imagen que me encanta de ella, es que es tan poco vanidosa en la toma. Sus mejillas están hinchadas con el hot-dog y hay una confianza y una sonrisa que es tan natural. Para mí, eso es mucho más sexy que una foto de una chica que posa”, describió.

Ana de Armas quedó encantada con esta imagen y también con la historia de Beyoncé, por eso compartió la fotografía en su cuenta de Instagram para confirmar que su amistad era una de las más aplaudidas de Hollywood. No es la primera vez que ambas muestran su apoyo la una con la otra. En 2016, cuando se estrenó la película Manos de piedra, De Armas se encontró con Beyoncé y Jay Z en la premiere del film. “Y el sueño continúa… La foto no se ve muy bien, pero esos son Beyoncé y Jay Z en nuestro estreno anoche. Increíble. Gracias por venir y por su apoyo”, expresó la actriz cubana de 34 años.

Ana de Armas se mostró emocionada durante el estreno de Manos de piedra @ana_de_armas/Instagram

En cuanto a la after-party de Beyoncé, se reportó que fueron otras grandes estrellas como Bad Bunny y Kendall Jenner, Rihanna y A$AP Rocky, Hailey y Justin Bieber, Olivia Wilde, Pedro Pascal, Bradley Cooper, Andrew Garfield, Cher y más.

LA NACION