“Él es mi héroe”: revelan las últimas palabras del bombero que murió en el atentado contra Donald Trump

A cuatro días del atentado contra Donald Trump, que resultó herido por el roce de una bala en medio de un mitin de campaña en Pensilvania, se conocen nuevos detalles del ataque que conmocionó a todo ese país. Una de las historias más conmovedoras es la de Corey Comperatore, el bombero que murió cuando intentó proteger a su familia de las balas. Su esposa reveló cuáles fueron las últimas palabras que el hombre, de 50 años, pronunció antes de recibir el disparo mortal: “Él simplemente dijo: ‘¡Agáchense!’”.

Helen Comperatore, esposa del exjefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Municipio de Buffalo, contó que Corey murió cuando trataba de ponerla a salvo a ella y a sus hijas de los disparos. Para eso, se arrojó sobre ellas para cubrirlas con su cuerpo. “Él es mi héroe”, expresó. Él fue la única víctima fatal del tirador Thomas Matthew Crooks.

Corey Comperatore fue asesinado por el joven magnicida; la campaña de Trump abrió un sitio de donaciones para su familia https://x.com/GiorgiaMeloni

“Era un hombre sencillo, que siempre puso a su esposa y a sus hijas por delante. Yo no hice nada aquí. No moví un dedo. Él hizo todo”, agregó la viuda en declaraciones al New York Post.

Como consecuencia del ataque de Crooks, Trump sufrió una lesión en una oreja. Las imágenes del momento posterior a los disparos muestran al exmandatario estadounidense con sangre en su rostro, rodeado por las fuerzas de seguridad. También resultaron heridas de bala otras dos personas que habían asistido al acto de campaña: David Dutch, de 57 años, y James Copenhaver, de 74, quienes se encuentran estables.

Quién era Corey Comperatore, el bombero asesinado en el ataque a Trump

Corey vivía en Sarver, Pensilvania. Era bombero voluntario y llevaba casado casi 29 años con Helen, con quien estaba a punto de celebrar un nuevo aniversario de bodas. Juntos tenían dos hijas: Allyson, de 27 años, y Kaylee, de 24. Sus seres queridos lo recuerdan como un hombre “cariñoso” y como un “devoto republicano” que estaba feliz de poder asistir con su familia al mitin de Trump, donde finalmente sería asesinado.

Corey Comperatore es la víctima del tiroteo en el acto de Trump en Pensilvania Facebook

“Lo que iba a ser un día tan emocionante, especialmente para mi esposo, se convirtió en una pesadilla para nuestra familia”, escribió Helen Comperatore en su cuenta de Facebook. En esa misma red social, Allyson, su hija, se despidió de su padre con un emotivo mensaje y destacó que murió “como un superhéroe de la vida real”.

“Él protegió mi cuerpo de la bala que venía hacia nosotros. Realmente nos amaba lo suficiente como para recibir una bala real por nosotros”, relató, según publicó el diario local Pittsburgh Post-Gazette.

Juntan fondos para ayudar a las víctimas del ataque en Pensilvania

Horas después del atentado, el equipo de campaña de Trump abrió una página en el sitio GoFundMe para recibir donaciones para las víctimas del ataque. En el sitio se detalla que lo recaudado se utilizará para asistir “a los partidarios y las familias de los heridos o muertos en el brutal y horrendo intento de asesinato” del sábado 13 de julio, en Pensilvania.

Hasta el momento, la iniciativa ya juntó US$4.905576. Según Forbes, el fundador de Tesla Elon Musk y el multimillonario de fondos de cobertura, Ken Griffin, donaron cada uno US$100 mil.

LA NACION