La generosa donación de Elon Musk a las familias de las víctimas del ataque a Donald Trump

El pasado sábado 13 de julio, el expresidente Donald Trump se encontraba en un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, cuando un joven de 20 años abrió fuego contra la multitud. En medio de las reacciones, el empresario y fundador de Tesla, Elon Musk, habría hecho una importante donación para apoyar a las víctimas.

A pocas horas del incidente del sábado, la asesora de Donald Trump, Meredith O’Rourke, abrió una página en el sitio GoFundMe para recibir donaciones. “A los partidarios y las familias de los heridos o muertos en el brutal y horrendo intento de asesinato de hoy”, indica la descripción: “Todas las donaciones se destinarán a estos orgullosos estadounidenses mientras sufren y se recuperan. Que Dios bendiga y una a nuestra nación”.

El expresidente Donald Trump recibió un impacto de bala el sábado Evan Vucci - AP

Al momento de esta nota, el sitio recibió más de 4,7 millones de dólares en donaciones. Según Forbes, tanto Elon Musk como el multimillonario de fondos de cobertura, Ken Griffin, donaron cada uno US$100 mil para las familias de las víctimas.

La campaña de Trump abrió un sitio de donaciones para las víctimas y recaudó más de 4.7 millones de dólares

No obstante, a la campaña también se sumaron, con un monto de US$50.000 cada uno, el magnate multimillonario de los casinos, Steve Wynn; el exgobernador de Florida, Rick Scott, entre otros. El político y empresario Vivek Ramaswamy aportó otros US$30.000, mientras que el comentarista, Ben Shapiro, y el sitio Daily Wire enviaron US$15.000 cada uno.

A lo largo del fin de semana, Musk hizo distintas publicaciones en su cuenta de X sobre el ataque a Trump. En una de ellas recordó su participación en el programa The Rabbit Hole, en donde dijo: “Debemos proteger la libertad de expresión, la cual solo se vuelve relevante cuando alguien que no te gusta dice algo con lo que no concuerdas, porque permitir lo que te gusta es fácil”.

¿Cuál es el papel de Elon Musk en la campaña de Trump?

El lunes, The Wall Street Journal informó que el empresario planeaba donar unos 45 millones al mes a una organización que se encarga de la recaudación de fondos para la carrera presidencial del expresidente. No obstante, no tiene vínculo directo con su campaña.

Quién era Corey Comperatore, el hombre asesinado en el mitin de Trump

Corey Comperatore, exjefe de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Municipio de Buffalo, y víctima mortal del tirador, había asistido junto a su familia al mitin de Trump. Cuando Thomas Matthew Crooks comenzó a disparar, el hombre trató de proteger a los suyos y recibió un disparo.

La primera ministra de italia se lamentó por la muerte de Corey Comperatore; Elon Musk respondió el posteo https://x.com/GiorgiaMeloni

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un sentido homenaje a la víctima: “Corey Comperatore acababa de cumplir 50 años, era un ex jefe de bomberos, un italoamericano de origen calabrés”. “Murió como un héroe, actuando como escudo para su esposa y su hija, interponiéndose entre ellas y las balas detonadas por el atacante que disparó durante el mitin de Donald Trump en Pensilvania”, comentó.

“Corey sacrificó su vida para salvar la de sus seres queridos, de forma instintiva, sin pensarlo ni un momento. Un gesto de amor y altruismo extremo que solo puede honrarse”, expresó Meloni. El posteo fue agradecido por cientos de norteamericanos, entre ellos, el empresario Elon Musk respondió: “Pobre tipo. Que descanse en paz”.

