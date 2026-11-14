El escándalo de Nvidia suma tensión a la carrera entre Estados Unidos y China por el dominio de la IA

WASHINGTON.- Para muchos megamillonarios, 2023 fue un gran año. Entre ellos Jensen Huang, el cofundador de Nvidia, quien fue una de las diez personas en la Tierra que más dinero ganó en aquellos doce meses, impulsado por el auge del sector tecnológico y el explosivo desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA).

Lo que el magnate taiwanés-norteamericano seguramente nunca imaginó es que sobre el cierre de aquel año brillante para él y su compañía, durante una apacible cena en un restaurante italiano en Singapur, empezaría a cimentarse lo que a la postre se convertiría en una estrepitosa caída envuelta en un escándalo de presunto espionaje chino, que ha desencadenado un torbellino global de impacto tecnológico, financiero, geopolítico y hasta de seguridad nacional.

Mientras en Estados Unidos -y el resto del mundo- aún se intenta descifrar cuál será el alcance a largo plazo de la crisis que detonó la renuncia del CEO de Nvidia, los especialistas ya advierten por un impacto para el tenso vínculo entre Washington y Pekín en plena pulseada por el desarrollo de la IA, un punto de inflexión en los controles a la exportación de los chips avanzados norteamericanos y un nuevo frente de presión sobre la administración de Donald Trump, bajo la lupa por su cerrada defensa de Huang aún pese a las sospechas de espionaje.

“El escándalo añade una dosis adicional de inestabilidad a las relaciones entre Estados Unidos y China. Y surgen, de inmediato, varios interrogantes: ¿romperá Trump sus vínculos con Huang? ¿Llegará a la conclusión de que actuó por orden de Xi Jinping para socavar la competitividad norteamericana en el ámbito de la IA, lo que podría tensar la relación al más alto nivel?“, planteó Ali Wyne, asesor de investigación para las relaciones entre ambas potencias en el International Crisis Group.

Aquella noche en Singapur, hace casi tres años, el entonces encumbrado CEO fue visto en público por primera vez junto a la ejecutiva china Alice Huang. La mujer acababa de reestructurar la empresa tecnológica Megaspeed, con sede en esa ciudad-Estado y que en los siguientes dos años adquiriría 4800 millones de dólares en chips de IA de Nvidia con acceso restringido.

Pero la compañía quedó en la mira bajo acusaciones de violar los controles de exportación de Estados Unidos al desviar miles de dispositivos avanzados hacia su principal rival en la industria, China, mientras Huang mantenía una relación extramatrimonial con la ejecutiva sospechada de espiarlo para la inteligencia del régimen.

Jensen Huang y Alice Huang, en un restaurante en Taipei, el 22 de mayo de 2025. - - CTI/AFPTV

“La crisis ya atrajo mucha más atención hacia las lagunas en los controles de exportación de Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al contrabando de chips para IA y a su alquiler por parte de empresas chinas en centros de datos en el extranjero”, señaló a LA NACION Erich Grunewald, investigador del Instituto de Política y Estrategia de IA, un think tank en Washington.

“Lo que realmente importa es si este renovado interés por los controles a la exportación se traduce en hechos concretos para cerrar esas lagunas -reforzó-. Tomar medidas enérgicas contra estas vías ampliaría la ventaja de Estados Unidos sobre China [en la carrera de la IA]”.

Entre tantas ramificaciones de la crisis, diversos especialistas hacen hincapié en el debate que brotó en los últimos días en Washington sobre cómo fue posible que el Departamento de Comercio, liderado el secretario Howard Lutnick, no restringiera la venta de chips de Nvidia a Megaspeed, y los cambios que ya empiezan a cocinarse en los controles sobre la industria.

El presidente Donald Trump y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en la Casa Blanca. Alex Brandon - AP

Lutnick, muy cercano a Trump, fue apuntado directamente por el caso por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y fue convocado por legisladores demócratas y republicanos para que dé explicaciones en el Capitolio, en medio de los temores de que la crisis conlleve riesgos para la seguridad nacional.

“Es probable que el nuevo Congreso [bajo control demócrata tras el triunfo en las elecciones de medio término] ejerza una presión considerable sobre Trump para que endurezca los controles a la exportación de Estados Unidos y examine con lupa sus relaciones con influyentes ejecutivos del sector tecnológico”, aventuró Wyne, que además se preguntó si el presidente se animará a destituir a Lutnick.

El Departamento de Comercio es clave en la trama por ser el organismo encargado de gestionar las exportaciones de tecnologías norteamericanas sensibles, como es el caso de Nvidia, que controla cerca del 90% del mercado de los chips informáticos utilizados en los grandes proyectos de IA.

Nvidia controla cerca del 90% del mercado de los chips informáticos utilizados en los grandes proyectos de IA. I-HWA CHENG - AFP

El exdiplomático norteamericano Brett Bruen, presidente de la firma de comunicaciones estratégicas Global Situation Room, en Virginia, pronosticó que el escándalo “será un punto de inflexión que conducirá a la implementación de muchos más protocolos y medidas de protección” en la industria.

“Los líderes del sector actuaron con demasiada ligereza en el manejo de su información y su tecnología. Por otro lado, es evidente que China está realizando un esfuerzo muy agresivo por emplear cualquier medio a su alcance para obtenerlas y explotarlas. Esto debería hacer temblar a los directores ejecutivos y a los consejos de administración, quienes necesitan reforzar considerablemente sus defensas”, indicó a LA NACION. “Es absolutamente necesario un mayor escrutinio”, reforzó.

Jensen Huang, el ex CEO de Nvidia. PATRICK T. FALLON - AFP

Los expertos anticipan que una vez que los demócratas tomen el control del Congreso, el 3 de enero próximo, impulsarán un endurecimiento de los controles como los que se habían aplicado durante la gestión de Joe Biden, destinados a limitar el acceso de China a semiconductores avanzados y tecnología de IA, y que en parte fueron revertidos por la administración Trump.

El Congreso norteamericano tomó nota del escándalo rápidamente y con las citaciones a Jensen Huang y a Lutnick a testificar busca aclarar cuánto sabía el gobierno de Trump de la situación antes de que estallara públicamente y si no hizo nada al respecto pese a los riesgos que se presagiaban.

“Los informes recientes plantean graves preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de tecnologías sensibles de Estados Unidos”, advirtió el senador republicano Tim Scott (Carolina del Sur).

Los funcionarios federales y los servicios secretos habían advertido por lo menos dos veces al mandatario sobre las sospechas de que una espía china tenía una relación con Huang, y que la mujer operaba para traspasar miles de chips de última generación de Nvidia a China a pesar del veto comercial sobre esos dispositivos.

“Esta historia está sacando a la luz muchos ‘trapos sucios’ sobre los procesos internos que seguían la Oficina de Industria y Seguridad, agencia del Departamento de Comercio, y el gobierno a la hora de aplicar los controles a la exportación”, dijo a LA NACION Sam Bresnick, investigador en el Centro para la Seguridad y la Tecnología Emergente de la Universidad de Georgetown, en Washington, y especialista en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China.

El especialista remarcó que hay que centrar la atención en el contrabando de unos 240.000 chips de Nvidia que, según diversos informes, Alice Huang ayudó a introducir en China con un valor estimado de 7500 millones de dólares.

“En un mundo donde todos suplican por conseguir esos chips [Unidades de Procesamiento Gráfico, GPU], Megaspeed ​​se convirtió de alguna manera en el proveedor preferente. Y los exportó ilegalmente a China. ¿Sabía Jensen Huang que ese era su destino final, en violación de la ley estadounidense? El daño ya está hecho. En términos de competitividad, China podría estar años por detrás si esto no hubiera ocurrido", explicó a LA NACION Armando Viteri, CEO de Neubloc, firma de consultoría estratégica de IA en Arizona.

En Washington se preguntan hasta qué punto Huang, aliado de Trump, pudo haber influido en la política de la Casa Blanca respecto los controles de exportación. Un aspecto clave es el caso de los chips H200: la administración los retiró de la lista, permitiendo así su venta a China. “Y al parecer Huang desempeñó un papel fundamental en ello”, señaló Bresnick.

“Por un lado, existe una preocupación desde el punto de vista de la inteligencia, dado que los ejecutivos están siendo objeto de este tipo de operaciones. Y, por otro, también surge una inquietud general sobre qué hizo o dejó de hacer el gobierno de Estados Unidos, y qué sabía al respecto de ese contrabando hacia China. Eso constituye un problema importante de seguridad nacional”, indicó.

El presidente Donald Trump y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

En ese sentido, Bresnick dijo que es lógico pensar que Huang resultara un “objetivo muy atractivo” para los servicios de inteligencia chinos, y que cabe suponer que otros magnates tecnológicos estadounidenses de alto nivel “están en una situación similar”.

La veloz carrera por el desarrollo de la IA encendió alarmas globales y generó dramáticas advertencias de líderes de la industria, como Dario Amodei, de Anthropic, y Sam Altman de OpenAI, de que los modelos avanzados podrían salirse de control.

Por ese motivo, Bruen consideró que uno de los aspectos más graves del escándalo del ex CEO de Nvidia para los líderes del sector tecnológico es que, “tras haber asegurado constantemente que ‘el futuro está en buenas manos’ y que ‘pueden confiar en nosotros’, Jensen Huang socavó esa confianza de manera sustancial”.

“Surgen muchas interrogantes y es necesario establecer nuevos protocolos. Cualquier persona que pase tiempo con los directivos de empresas que manejan tecnologías sensibles debe ser sometida a un proceso de verificación. Resulta alarmante que un conocimiento tecnológico tan crítico haya quedado tan desprotegido, y que el máximo responsable de la empresa haya actuado de una forma tan irresponsable”, remarcó.

El argentino Sebastián Cao, fundador y CEO de la firma Alquimia AI, con sede en San Francisco, explicó que si bien China tiene desarrolladas sus propias familias de chips, son “entre 30 y 40% de menor calidad” que los dispositivos de vanguardia de Nvidia, por lo que cobra mayor relevancia el contrabando de Megaspeed y las medidas que suavizaron los controles de exportación norteamericanos.

“La primera parte del proceso es diseñar esos chips avanzados para poder tener tus propias cadenas industriales y así no depender de nadie. Ese es el gran salto que Estados Unidos no quiere que China dé”, dijo. ”Por eso hay un daño que ya está hecho", ahondó.

Mientras en Washington las presiones sobre el gobierno van en aumento, la trama sobre el caso Nvidia sumará un capítulo político de alto nivel esta semana, cuando Trump se encuentre con Xi en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará el miércoles y jueves próximos en la ciudad china de Shenzhen.

Los presidente Xi Jinping y Donald Trump, en un reciente encuentro en Washington. WIN MCNAMEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque dos funcionarios de la administración republicana señalaron a medios norteamericanos el viernes que no se espera que Trump plantee acusaciones sobre la presunta operación de inteligencia china sobre Huang, la crisis de escala global sobrevolará el encuentro.

“La situación con Nvidia no debería tener, en realidad, ninguna repercusión en el viaje. En todas nuestras conversaciones con la parte china, no negociamos los controles de exportación estadounidenses, y no esperamos que este tema figure en absoluto en ninguna de nuestras conversaciones en Shenzhen”, señalaron.

Ambos mandatarios llegan al encuentro con una tregua comercial activa —prorrogada hasta el 10 de enero próximo—, la cual busca mantener la estabilidad de los mercados mientras continúan las negociaciones para un pacto más amplio.

“Creo que Trump intentó ser complaciente con Xi durante sus dos primeros años de mandato. Sin embargo, la presión económica, por no mencionar la relacionada con la seguridad nacional, se está acumulando considerablemente”, señaló Bruen. “Por lo tanto, tendrá que mostrar que es capaz de adoptar una postura más firme frente a Pekín”, agregó.