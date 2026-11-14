“Secure America Act”: la ley que favorece el avance del ICE y la CBP en Estados Unidos

El presidente Donald Trump promulgó el Secure America Act, una ley para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La normativa pasó a ser la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026 y garantiza recursos multimillonarios para ambas agencias.

Qué se sabe del Secure America Act que beneficia al ICE y la CBP

La ley asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorio. El dinero cubre personal, transporte para expulsiones, tecnología , instalaciones y vehículos .

de control migratorio. El dinero cubre , y . También financia los acuerdos 287(g) con autoridades tanto estatales como locales y paga a los abogados que representan al DHS en procesos de deportación.

con autoridades tanto estatales como locales y La sección 102 de la normativa también suma US$7450 millones para agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional. Ese dinero se destina a funciones distintas del control migratorio y aduanero.

Fondos de la CBP y la Patrulla Fronteriza

La normativa ofrece US$13.020 millones a agentes y personal de apoyo de la CBP , además de US$9550 millones a la Patrulla Fronteriza .

a , además de . Esos recursos no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar “coordinadores de procesamiento” después del 31 de octubre de 2028.

Arrestos en jurisdicciones no cooperantes: US$350 millones

El ICE debe destinar al menos US$350 millones para arrestar a ciertos adultos en jurisdicciones que no califican como cooperantes.

debe destinar para que no califican como cooperantes. Una jurisdicción es cooperante si tiene un acuerdo 287(g) vigente o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996.

o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996. Ninguna tribu indígena se considera jurisdicción no cooperante. Por tanto, salvo que la ley lo exija, esos fondos no pueden usarse para liberar a estas personas.

El joven venezolano Rodolfo Hurtado, de 20 años y sin antecedentes penales, fue arrestado por agentes de ICE el 6 de octubre durante un operativo migratorio en Davie, Florida Fotomontaje realizado con IA

La nueva tecnología de vigilancia para ambas agencias

La sección 103 del Secure America Act confirma la financiación de equipos de inspección no intrusiva , con inteligencia artificial y aprendizaje automático.

del Secure America Act confirma la financiación , con inteligencia artificial y aprendizaje automático. También incluye tecnología de vigilancia , plataformas aéreas y marítimas, más el sistema biométrico de entrada y salida.

, plataformas aéreas y marítimas, más el sistema biométrico de entrada y salida. Parte del dinero se dirige a combatir el tráfico de sustancias , incluido el fentanilo.

, incluido el fentanilo. Las torres de vigilancia con capacidades autónomas solo pueden financiarse si la CBP las probó y aceptó.

El Secure America Act financia equipos de inspección no intrusiva con aprendizaje automático ICE

Aprobación en el Congreso de la Secure America Act

Según el sitio web del Congreso de EE.UU., el senador republicano Lindsey Graham , de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el pasado 20 de mayo de 2026.

, de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el pasado 20 de mayo de 2026. El Senado lo aprobó el 5 de junio, por 52 votos contra 47

Luego, la Cámara de Representantes lo aprobó el 9 de junio, por 214 votos contra 212.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.