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“Secure America Act”: la ley que favorece el avance del ICE y la CBP en Estados Unidos

La normativa asigna más de US$31.075 millones a las agencias migratorias, con fondos disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029

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LA NACION
La normativa asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorio
La normativa asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorioArchivo

El presidente Donald Trump promulgó el Secure America Act, una ley para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La normativa pasó a ser la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026 y garantiza recursos multimillonarios para ambas agencias.

Qué se sabe del Secure America Act que beneficia al ICE y la CBP

  • La ley asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorio. El dinero cubre personal, transporte para expulsiones, tecnología, instalaciones y vehículos.
  • También financia los acuerdos 287(g) con autoridades tanto estatales como locales y paga a los abogados que representan al DHS en procesos de deportación.
  • La sección 102 de la normativa también suma US$7450 millones para agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional. Ese dinero se destina a funciones distintas del control migratorio y aduanero.

Fondos de la CBP y la Patrulla Fronteriza

  • La normativa ofrece US$13.020 millones a agentes y personal de apoyo de la CBP, además de US$9550 millones a la Patrulla Fronteriza.
  • Esos recursos no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar “coordinadores de procesamiento” después del 31 de octubre de 2028.

Arrestos en jurisdicciones no cooperantes: US$350 millones

  • El ICE debe destinar al menos US$350 millones para arrestar a ciertos adultos en jurisdicciones que no califican como cooperantes.
  • Una jurisdicción es cooperante si tiene un acuerdo 287(g) vigente o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996.
  • Ninguna tribu indígena se considera jurisdicción no cooperante. Por tanto, salvo que la ley lo exija, esos fondos no pueden usarse para liberar a estas personas.
El joven venezolano Rodolfo Hurtado, de 20 años y sin antecedentes penales, fue arrestado por agentes de ICE el 6 de octubre durante un operativo migratorio en Davie, Florida
El joven venezolano Rodolfo Hurtado, de 20 años y sin antecedentes penales, fue arrestado por agentes de ICE el 6 de octubre durante un operativo migratorio en Davie, FloridaFotomontaje realizado con IA

La nueva tecnología de vigilancia para ambas agencias

  • La sección 103 del Secure America Act confirma la financiación de equipos de inspección no intrusiva, con inteligencia artificial y aprendizaje automático.
  • También incluye tecnología de vigilancia, plataformas aéreas y marítimas, más el sistema biométrico de entrada y salida.
  • Parte del dinero se dirige a combatir el tráfico de sustancias, incluido el fentanilo.
  • Las torres de vigilancia con capacidades autónomas solo pueden financiarse si la CBP las probó y aceptó.
El Secure America Act financia equipos de inspección no intrusiva con aprendizaje automático
El Secure America Act financia equipos de inspección no intrusiva con aprendizaje automáticoICE

Aprobación en el Congreso de la Secure America Act

  • Según el sitio web del Congreso de EE.UU., el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el pasado 20 de mayo de 2026.
  • El Senado lo aprobó el 5 de junio, por 52 votos contra 47
  • Luego, la Cámara de Representantes lo aprobó el 9 de junio, por 214 votos contra 212.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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