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“Secure America Act”: la ley que favorece el avance del ICE y la CBP en Estados Unidos
La normativa asigna más de US$31.075 millones a las agencias migratorias, con fondos disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029
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LA NACION
El presidente Donald Trump promulgó el Secure America Act, una ley para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). La normativa pasó a ser la Ley Pública 119-98 el 10 de junio de 2026 y garantiza recursos multimillonarios para ambas agencias.
Qué se sabe del Secure America Act que beneficia al ICE y la CBP
- La ley asigna US$31.075 millones al ICE para tareas de control migratorio. El dinero cubre personal, transporte para expulsiones, tecnología, instalaciones y vehículos.
- También financia los acuerdos 287(g) con autoridades tanto estatales como locales y paga a los abogados que representan al DHS en procesos de deportación.
- La sección 102 de la normativa también suma US$7450 millones para agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional. Ese dinero se destina a funciones distintas del control migratorio y aduanero.
Fondos de la CBP y la Patrulla Fronteriza
- La normativa ofrece US$13.020 millones a agentes y personal de apoyo de la CBP, además de US$9550 millones a la Patrulla Fronteriza.
- Esos recursos no pueden usarse para reclutar, contratar ni capacitar “coordinadores de procesamiento” después del 31 de octubre de 2028.
Arrestos en jurisdicciones no cooperantes: US$350 millones
- El ICE debe destinar al menos US$350 millones para arrestar a ciertos adultos en jurisdicciones que no califican como cooperantes.
- Una jurisdicción es cooperante si tiene un acuerdo 287(g) vigente o una certificación de cumplimiento de normas federales de 1996.
- Ninguna tribu indígena se considera jurisdicción no cooperante. Por tanto, salvo que la ley lo exija, esos fondos no pueden usarse para liberar a estas personas.
La nueva tecnología de vigilancia para ambas agencias
- La sección 103 del Secure America Act confirma la financiación de equipos de inspección no intrusiva, con inteligencia artificial y aprendizaje automático.
- También incluye tecnología de vigilancia, plataformas aéreas y marítimas, más el sistema biométrico de entrada y salida.
- Parte del dinero se dirige a combatir el tráfico de sustancias, incluido el fentanilo.
- Las torres de vigilancia con capacidades autónomas solo pueden financiarse si la CBP las probó y aceptó.
Aprobación en el Congreso de la Secure America Act
- Según el sitio web del Congreso de EE.UU., el senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, presentó el proyecto S. 2 el pasado 20 de mayo de 2026.
- El Senado lo aprobó el 5 de junio, por 52 votos contra 47
- Luego, la Cámara de Representantes lo aprobó el 9 de junio, por 214 votos contra 212.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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