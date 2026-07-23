El escritor Salman Rushdie declara en nuevo juicio contra su agresor

El escritor Salman Rushdie declaró el jueves en un nuevo juicio contra el hombre que lo apuñaló con un cuchillo en un centro cultural de Nueva York en 2022.

Hadi Matar, un libanés-estadounidense de 28 años, fue condenado en 2025 a 25 años de prisión por la justicia del estado de Nueva York por el intento de asesinato contra el autor de 79 años, que le hizo perder la visión de un ojo.

Matar está siendo juzgado ahora por cargos de terrorismo ante un tribunal federal en Búfalo, noroeste de Nueva York.

Los fiscales sostienen que el agresor actuó motivado por una fetua (edicto religioso) que el Ayatollah Jomeini, entonces líder de Irán, lanzó en 1989 contra Rushdie tras la representación de un Mahoma ficticio en su novela "Los versos satánicos".

La fiscalía también acusa a Matar de apoyar al movimiento libanés proiraní Hezbollah, considerado en EE.UU. como un grupo terrorista.

Los fiscales sostienen que encontraron fotografías y material de ese grupo en su domicilio, y que utilizaba un permiso de conducir falso con el nombre de una figura del movimiento.

Al ser consultado si creía que su agresor lo había atacado con el fin de ejecutar la fetua, Rushdie respondió: "No tengo ninguna certeza. Tengo mis sospechas".

Nacido en la India, Rushdie pasó gran parte de su vida en el Reino Unido, viviendo en la clandestinidad bajo protección de la policía británica.

Aunque la fetua, en la que se le pedía a los musulmanes del mundo matar al escritor, nunca fue oficialmente derogada, Irán indicó en 1998 que ya no intentaría llevarla a cabo.

A medida que la amenaza fue disminuyendo, el escritor salió de la clandestinidad, se mudó a Nueva York y obtuvo la nacionalidad estadounidense.

Los abogados defensores de Matar afirmaron que nunca actuó en nombre de ninguna organización terrorista, aunque estuviera enfadado por el supuesto carácter blasfemo de "Los versos satánicos".

De ser declarado culpable, se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua.