David Sinclair, experto en longevidad de Harvard: “Sabemos que si se retrasa el reloj, las enfermedades desaparecen”

David Sinclair, profesor de genética en la Escuela de Medicina de Harvard, desarrolla una línea de investigación que plantea un cambio en la forma de entender el envejecimiento y la longevidad. Su propuesta sostiene que el paso del tiempo no representa únicamente un desgaste del organismo, sino una alteración en la información que utilizan las células para cumplir sus funciones.

La teoría sobre el envejecimiento biológico y las enfermedades

En una entrevista con Thought Economics, el investigador resumió su idea con una afirmación que concentra el eje de sus estudios: “Sabemos que si se retrasa el reloj, las enfermedades desaparecen”.

Desde su perspectiva, patologías como el Alzheimer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares tienen un origen común vinculado al envejecimiento biológico.

Su trabajo propone la Teoría de la Información del Envejecimiento, la cual sugiere que la vejez es el resultado de la pérdida de datos epigenéticos y no simplemente un desgaste inevitable Facebook David A. Sinclair

Según Sinclair, abordar directamente ese proceso permitiría actuar sobre la causa de múltiples enfermedades en lugar de tratar cada una por separado cuando ya se han desarrollado. Con la denominada Teoría de la Información del Envejecimiento, sostuvo que las células pierden gradualmente la capacidad de interpretar correctamente las instrucciones contenidas en el ADN, lo que provoca que se activen genes que no corresponden a su función original.

El profesor de genética comparó este fenómeno con un problema de software más que con un daño irreversible del hardware. Mientras el ADN (hardware) conserva la información genética, el epigenoma (software), que regula qué genes deben activarse o permanecer inactivos, puede modificarse con el paso del tiempo.

“El envejecimiento es maleable; podemos controlarlo. El 20% de nuestra salud en la vejez se debe a factores genéticos, y el resto a nuestro estilo de vida", aseguró el especialista.

En ese sentido, aseguró que esto es posible de regular: “Podemos medir este reloj biológico. Literalmente, se trata de medir sustancias químicas en nuestro propio ADN".

La reprogramación celular como estrategia de investigación de Sinclair

Los estudios realizados por el laboratorio de Sinclair se enfocan en recuperar esa información biológica mediante técnicas de reprogramación epigenética. En modelos animales, el equipo logró restaurar funciones celulares al utilizar un conjunto de genes conocidos como OSK.

“Un estudiante de mi laboratorio descubrió que, al omitir el gen Myc, esencial para regular funciones como el crecimiento, la proliferación y el metabolismo celular, el OSK por sí solo podía reiniciar el reloj epigenético de las células humanas sin causar que se volvieran cancerosas", explicó en un video en su cuenta de YouTube.

Además, detalló la efectividad de la técnica: “El uso de solo OSK pudo rebobinar la edad epigenética en las células humanas hasta en un 75% y luego detenerse".

A través de investigaciones sobre la reprogramación celular, Sinclair ha logrado restaurar funciones biológicas en modelos animales Facebook David A. Sinclair

Uno de los resultados difundidos por el investigador fue la recuperación de la visión en ratones de edad avanzada y con glaucoma. Además, la misma estrategia permitió revertir indicadores biológicos del envejecimiento en tejidos como músculos y riñones.

El avance también dio lugar al desarrollo de terapias destinadas a su evaluación clínica. En enero del presente año, el tratamiento experimental de Life Biosciences llamado ER 100 recibió autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para iniciar ensayos en humanos con el objetivo de tratar determinados casos de ceguera mediante reprogramación epigenética.

“Los ensayos de fase uno probarán los efectos de ER 100 en pacientes con glaucoma y otra enfermedad llamada Naion (neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica). Si todo va bien, las personas tratadas podrán volver a ver“, anticipó Sinclair.

El envejecimiento como origen de distintas enfermedades

Según Sinclair, aproximadamente dos tercios de las 150.000 muertes registradas diariamente en el mundo están relacionadas con enfermedades asociadas al envejecimiento. Desde su enfoque, actuar sobre ese proceso permitiría reducir simultáneamente la incidencia de múltiples patologías.

“Hemos estado trabajando en un sistema de parches tratando de solucionar las enfermedades que ya están ahí, mientras ignoramos la causa principal, que es el tic-tac de ese reloj. Lo que estamos discutiendo aquí es la prevención definitiva de enfermedades”, dijo el investigador a Thought Economics.

Además de sus investigaciones, Sinclair promovió prácticas orientadas a preservar la salud durante más años. Entre ellas menciona: