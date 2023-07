El espectacular discurso de Fran Drescher, de La niñera, para declarar la huelga de actores en Hollywood

escuchar

Este jueves se confirmó la huelga por tiempo indeterminado de los actores de cine y televisión que conforman la industria de Hollywood. El paro lo anunció el sindicato de actores de Estados Unidos (Screen Actors Guild SAC) y significa el cierre de toda producción en la que participen los afiliados a la entidad, no solo en EE.UU., sino en el mundo. La presidenta de la asociación es una cara conocida dentro de la industria, Fran Drescher y está dispuesta a alzar la voz. Aunque alcanzó gran éxito por el sitcom La Niñera, el jueves dejó a un lado la comedia para presentarse ante las cámaras y pronunciar un encendido discurso: “Los ojos del mundo y en particular, los ojos del trabajo, están sobre nosotros”.

A principios de ese día, el sindicato de actores votó por unanimidad para ir a huelga, por lo que después de la medianoche, los afiliados dejaron de participar en cualquier encuentro y actividad de prensa. Además, hasta que se llegue a un acuerdo no habrá entrevistas o alfombras rojas con actores presentes. Piden, como puntos principales, salarios más altos y barreras contra el uso de la inteligencia artificial. El movimiento es el eco de una industria del cine y televisión en crisis en EE.UU., donde desde hace dos meses estalló la huelga del sindicato de guionistas.

En su discurso, Drescher fue contundente. “Lo que nos pasa es importante, lo que pasa en nuestras áreas de trabajo cuando los empresarios hacen de Wall Street y la codicia su prioridad principal”, abrió. “Me sorprende la manera en que las personas con las que hemos estado en este negocio nos tratan. Es asqueroso. Debería darles vergüenza”, dijo al referirse a los grandes estudios o plataformas de streaming que, acusó, no ven a “quienes hacen funcionar la máquina”.

“Están en lado equivocado de la historia. Las empresas dicen que pierden dinero, pero ganan miles de millones. Si no nos mantenemos firmes, todos estaremos en problemas”. La protagonista de la serie La Niñera agregó que el modelo de negocios cambió con el streaming y la inteligencia artificial: “Si no nos mantenemos firmes, estaremos expuestos a ser reemplazados por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Stret que por ustedes y sus familias. ¿Qué hacemos moviendo muebles en el Titanic? Se acabó el baile. Seguimos erguidos. Exigimos respeto y recibir lo que corresponde. Compartan la riqueza porque no pueden existir sin nosotros”, añadió al dirigirse a la Alliance of Motion Pictures and Television Producers (Amptp), que reúne a los 400 estudios y productoras más importantes de Hollywood, con la que fracasaron las negociaciones.

Drescher subió el tono conforme avanzó su intervención y agitó los puños para reforzar su mensaje: “Eventualmente, las personas derriban las puertas de Versalles y se acabó. Estamos en ese momento”.

Llevan pancartas fuera de Netflix durante una manifestación del Gremio de Escritores el jueves 13 de julio de 2023, en Los Ángeles; los actores también entraron en huelga (AP Photo/Mark J. Terrill) Mark J. Terrill - AP

La actriz es la cara del movimiento a nivel nacional y su manejo podría determinar el destino de 160 mil actores. Es la primera vez que tanto estos como los guionistas están en huelga al mismo tiempo desde 1960, según reseña The New York Times. La popular intérprete de la niñera Fran ganó la elección en 2021 para la presidencia del gremio, que se disputó con su colega Matthew Modine, en un proceso polémico.

A diferencia del movimiento de los guionistas, el de los actores tomó por sorpresa a los altos ejecutivos y cuenta con el respaldo de reconocidas personalidades. Hace 15 días, más de 1000, incluidos Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Jamie Lee Curtis, Ewan McGregor y Olivia Wilde, expresaron su voluntad en una carta del sindicato. George Clooney, quien se agregó después, definió a este momento como “un punto de inflexión en nuestra industria”.

Fran Drescher responde a las críticas por su viaje a Italia

El lunes, días antes de que expirara el contrato de los actores, la actriz fue ampliamente criticada por asistir a un desfile de moda de Dolce & Gabbana en Puglia, Italia, donde posó con Kim Kardashian. Las condenas fueron tantas que un portavoz del sindicato de actores indicó que Drescher era “embajadora de marca” y que el compromiso era “ampliamente conocido por el comité de negociación”.

En la conferencia del jueves, ella misma reconoció: “Fue totalmente por trabajo”, dijo, y agregó que no perdió el contacto de las negociaciones.

