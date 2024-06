El estado de EE.UU. al que se trasladan los migrantes, confiados en que se serán bienvenidos, pero la realidad es otra

Escuchar

La inmigración es uno de los temas centrales de 2024 en Estados Unidos. Las distintas medidas que tomó la Administración de Joe Biden, sumadas a las leyes de los estados, provocan que miles de extranjeros se trasladen por ese país en la búsqueda de un lugar que los acoja. En las últimas semanas, predominó la tendencia de viajes a una localidad en el oeste.

Según informó The New York Times, recientemente llegaron a Utah miles de inmigrantes, sobre todo provenientes de Venezuela. Tal es la afluencia de extranjeros que el gobierno estatal y el de la ciudad de Salt Lake City y el condado de Salt Lake imprimieron una serie de volantes color naranja que advierten que ya no queda lugar para acogerlos.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, aseguró que reciben inmigrantes en su estado debido a la crisis migratoria Utah State Office of the Governor - https://www.facebook.com/govcox/

Los volantes escritos, en español, se repartieron por las calles, pero también se publicaron en redes sociales. En ellos se advierte que:

No hay espacio disponible en los refugios y que tampoco serán enviados a un hotel.

La vivienda es difícil de encontrar y es costosa.

Los bancos de alimentos y otros servicios de necesidades básicas están al límite de su capacidad.

Hay largos tiempos de espera para recibir asistencia jurídica para solicitar asilo y permisos de trabajo.

Si no se tiene una conexión segura y estable o familia en Utah, que se considere otro estado para establecerse en Estados Unidos.

De acuerdo con el medio citado, los miles de inmigrantes que se trasladaron a Utah en el último tiempo tenían la esperanza de encontrar en los residentes cristianos del estado un abrazo acogedor. Sin embargo, en la ciudad central, Salt Lake City, ya no hay posibilidades laborales.

Utah imprimió volantes para advertir a los inmigrantes que el estado ya no tiene la capacidad de atenderlos User - https://www.instagram.com/alianzavenezolanautah

Utah vs. Colorado: los reclamos por el envío de inmigrantes sin aviso

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, advirtió en sus redes sociales: “Recientemente, nos enteramos de que el alcalde demócrata de Denver ha estado enviando inmigrantes ilegales a Utah sin la debida notificación ni aprobación”. La publicación la hizo el pasado 14 de junio y respondía a un artículo de KUTV, un medio que consignó que la ciudad de Colorado pagaba a los extranjeros para que se fueran a Salt Lake City.

“Esto es completamente inaceptable y sigue la fallida política de captura y liberación de la administración Biden”, sostuvo Cox. El gobernador aseguró que todos los estados recibieron inmigrantes ilegales, pero que los recursos de Utah se agotaron. “Los 50 estados ahora son fronterizos debido a las fallidas políticas de inmigración del presidente Biden y el Congreso”, indicó y llamó a que la política nacional resuelva la crisis.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que desde Denver le mandan inmigrantes sin avisarles previamente https://x.com/GovCox/

Los funcionarios de la ciudad en Colorado tomaron la decisión de que sean los contribuyentes quienes asuman los costos de albergar inmigrantes temporalmente, e inclusive con ese dinero desde 2022 les compran boletos de avión, tren y autobús para que vayan a otras regiones, de acuerdo con Denver Gazette.

En total fueron más de 22.000 tickets que se adquirieron y los destinos más populares fueron Chicago, Nueva York y Salt Lake City en ese orden. Para Utah se asignaron 2000 pasajes.

LA NACION