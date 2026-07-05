El estadounidense Balogun podrá jugar ante Bélgica tras la tarjeta roja levantada por la FIFA

El delantero Folarin Balogun, figura del coanfitrión EE.UU. en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda.

El atacante del AS Mónaco fue expulsado en el triunfo de 16avos de final del miércoles ante Bosnia y Herzegovina (2-0) tras pisar el tobillo derecho del defensor Tarik Muharemovic cuando pugnaban por un balón.

Este domingo, la Comisión Disciplinaria de la FIFA le impuso un partido de sanción a Balogun por la expulsión pero dejó ese castigo en suspenso "durante un período de prueba de un año", por lo que EE.UU. tendrá disponible a su máximo goleador en el duelo del lunes ante Bélgica en Seattle.