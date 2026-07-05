A qué hora de EE.UU. juega Brasil vs. Noruega hoy en Nueva Jersey: en vivo el partido de octavos del Mundial 2026

Brasil y Noruega se enfrentan en el primer partido del Mundial 2026 este domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026. El partido comienza a las 4 p.m. del este de EE.UU. (ET) y define un lugar en los cuartos de final del torneo.

Brasil vs. Noruega hoy en el Mundial 2026

Brasil llega a esta instancia después de una campaña que le permitió avanzar desde la fase de grupos y sostener su candidatura en el cuadro final.

Noruega, en tanto, alcanzó los octavos con Erling Haaland como principal referencia ofensiva y con Martin Ødegaard como conductor en el mediocampo.

El cruce enfrenta a una selección con tradición mundialista como Brasil con un equipo europeo que busca meterse entre los ocho mejores y se juega hoy, domingo 5 de julio, a las 16.00 (ET) en Nueva Jersey. En la Argentina, el inicio está previsto para las 17.00 horas.

En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Brasil vs. Noruega

La transmisión en Estados Unidos está disponible a través de las señales con derechos oficiales del torneo y sus plataformas digitales asociadas.

El Brasil-Noruega se puede ver en inglés a través de FOX, mientras que en español son televisados por Telemundo. Además, se puede ver online por el servicio de streaming en español de Peacock.

Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

En esta etapa, cada encuentro se define a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate.

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Brasil afrontaría el partido con una base de jugadores de experiencia internacional y con Vinícius Júnior como una de sus principales cartas en ataque.

Noruega mantendría su estructura con Haaland como referencia de área y Ødegaard en la generación de juego.

Vinícius Jr. y Erling Haaland, figuras de Brasil y Noruega, se verán las caras en los octavos de final del Mundial 2026 Canchallena

El último capítulo entre Brasil y Noruega en mundiales

Uno de los antecedentes más recordados entre ambos seleccionados es la victoria 2-1 de Noruega sobre Brasil en la fase de grupos del Mundial de Francia 1998. Ese partido quedó como una referencia ineludible cada vez que vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo.

El duelo de este domingo suma un nuevo capítulo a ese historial en un contexto diferente, ahora por eliminación directa y con figuras de otra generación.

Casemiro (izquierda) celebra tras anotar un gol para Brasil ante Japón en el partido de la ronda de 16vos de final contra Brasil, el lunes 29 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Brasil busca sostener su recorrido en el torneo y Noruega intentar una clasificación histórica a los cuartos de final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.