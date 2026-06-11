El estadounidense Tharp bate récord mundial de 110 metros vallas

El estadounidense Ja'Kobe Tharp, de 20 años, fijó el miércoles un nuevo récord mundial de los 110 metros vallas con un tiempo de 12,75 segundos.

El atleta de Murfreesboro (Tennessee) dejó atrás la anterior mejor marca de 12,80 segundos, lograda por su compatriota Aries Merritt, campeón olímpico, en 2012.

Tharp alcanzó la plusmarca en un escenario completamente inesperado, una serie de eliminatorias del Campeonato universitario de atletismo que se celebra en el Hayward Field de Eugene, estado de Oregón.

"Sabía que tenía eso (récord) en las piernas. Pero no estaba en mis pronósticos antes de este campeonato, para nada", reconoció Tharp, cuya mejor marca anterior eran 13,01 segundos.

El viernes intentará convertirse en el primer vallista en conquistar un segundo título universitario seguido desde que lo logró el campeón olímpico Holloway en 2019.