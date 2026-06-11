Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este jueves 11 de junio

El Mundial 2026 empieza hoy, jueves 11 de junio, con los dos primeros partidos del torneo más grande de la historia del fútbol. El juego inaugural enfrenta a México con Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a las 15 hs (hora del Este). Más tarde, Corea del Sur debuta contra República Checa en el Estadio Guadalajara (Akron), a las 22 hs (hora del Este). Ambos duelos corresponden al Grupo A del primer torneo con 48 selecciones.

Hora y cómo ver los partidos del 11 de junio en Estados Unidos

México vs. Sudáfrica da inicio a la Copa del Mundo a las 15 hs (hora del Este)/ 14 hs (hora Central) / 12 hs (hora del Pacífico), desde el Estadio Ciudad de México.

El partido entre México y Sudáfrica inicia a las 15 hs (hora del Este) Imagen ilustrativa generada con IA

En inglés, FOX arranca su cobertura a las 13 hs (hora del Este) y transmite el partido en señal abierta y gratuita. En español, Telemundo lo hace en las mismas condiciones.

Para quienes no tienen cable, Tubi ofrece este partido específico en 4K, gratis y sin necesidad de suscripción. El streaming completo del torneo está disponible en FOX One (inglés, con suscripción) y Peacock en Español (los 104 partidos, con suscripción).

Corea del Sur vs. República Checa, por su parte, cierra la jornada a las 22 hs (hora del Este) / 21 hs (hora Central) / 19 hs (hora del Pacífico), desde el Estadio Guadalajara. FS1 lo transmite en inglés, con cobertura a partir de las 21 hs. En español, se va a transmitir por Telemundo.

Tabla de posiciones del Grupo A

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. — México 0 0 0 0 0 0 0 — Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 — Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 — Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juega cada equipo en el arranque del Mundial

México debuta como coanfitrión bajo la conducción de Javier Aguirre, quien encabeza su tercera etapa al frente del Tri. El equipo llega con el peso de su peor Mundial reciente: en Qatar 2022 quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde 1978. Un triunfo en el Azteca, ante más de 72.000 espectadores, sería el punto de partida para revertir ese ciclo.

Javier Aguirre encabeza su tercera etapa al frente de la selección mexicana Marco Ugarte - AP

Sudáfrica regresa al fútbol mundialista 16 años después, cuando fue sede del torneo. El entrenador belga Hugo Broos, quien asumió en 2021, transformó a los Bafana Bafana hasta devolverlos a la élite del fútbol africano. El delantero Lyle Foster, del Burnley de la Premier League inglesa, encabeza la nómina de convocados con más exposición en Europa.

Corea del Sur llega con una ventaja geográfica para sus seguidores en Estados Unidos. Su capitán y figura, Son Heung-Min, juega en Los Angeles FC de la MLS. El atacante llega al torneo con 56 goles internacionales, a dos de igualar el récord histórico de la selección.

El técnico Hong Myung-bo, quien fue capitán del equipo en el histórico cuarto puesto de 2002, lidera un plantel que clasificó invicto durante la fase AFC.

La República Checa regresa al torneo internacional por primera vez desde 2006, tras veinte años de ausencia FIFA - FIFA

La República Checa regresa al torneo internacional por primera vez desde 2006, tras veinte años de ausencia. El técnico Miroslav Koubek, designado en diciembre de 2025, llevó al equipo al repechaje de la UEFA, donde venció a Dinamarca en penales. El delantero Patrik Schick, del Bayer Leverkusen, es el referente goleador del equipo con 25 tantos en 52 partidos internacionales.

La misma fecha, 16 años después

El partido inaugural del día tiene un antecedente preciso. México y Sudáfrica se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial 2010, organizado por el país africano, también el 11 de junio como apertura del torneo, y empataron 1-1 en Johannesburgo.

Dieciséis años después, en la fecha exacta, ambas selecciones vuelven a abrir un Mundial entre sí, pero con México como anfitrión y los roles geográficos invertidos.

Con este torneo se va a convertir en el primer estadio del mundo en albergar tres ediciones de la Copa del Mundo. Fue sede de las finales de 1970 y 1986, las únicas dos que ha albergado un mismo recinto en toda la historia del torneo. En 2026 recibe el partido inaugural; la final de esta edición se jugará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El viernes 12 de junio continúan los debuts de los países sede: Canadá vs. Bosnia y Herzegovina a las 15 (hora del Este) y, el partido más esperado para la comunidad hispana en el país, Estados Unidos vs. Paraguay a las 21 hs (hora del Este) desde el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.