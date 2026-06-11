Calendario del Grupo A: cómo ver desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026

El Grupo A del Mundial 2026 empieza este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se cierra el 24 del mismo mes con dos partidos simultáneos. Las cuatro selecciones que componen la zona son México (coanfitrión), Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.

Hora y cómo ver el Grupo A en Estados Unidos

Todos los partidos del Grupo A se podrán ver en vivo en Estados Unidos con transmisión en inglés por Fox y FS1, y en español por Telemundo y Universo, además del streaming oficial.

Primera jornada — Jueves 11 de junio

Partido ET CT PT Sede Canal inglés Canal español México vs. Sudáfrica 15 hs 14 hs 12 hs Estadio Azteca, Ciudad de México Fox, Tubi*, Fox One Telemundo, Peacock Corea del Sur vs. Rep. Checa 22 hs 21 hs 19 hs Estadio Akron, Zapopan FS1, Fox One Telemundo, Peacock

Segunda jornada — Jueves 18 de junio

Partido ET CT PT Sede Canal inglés Canal español Rep. Checa vs. Sudáfrica 12 hs 11 hs 9 hs Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Fox, Fox One Telemundo, Peacock México vs. Corea del Sur 21 hs 20 hs 18 hs Estadio Akron, Zapopan Fox, Fox One Telemundo, Peacock

Tercera jornada — Miércoles 24 de junio (simultáneos)

Partido ET CT PT Sede Canal inglés Canal español Rep. Checa vs. México 21 hs 20 hs 18 hs Estadio Azteca, Ciudad de México Fox, Fox One Telemundo, Peacock Sudáfrica vs. Corea del Sur 21 hs 20 hs 18 hs Estadio BBVA, Guadalupe (Monterrey) FS1, Fox One Universo, Peacock

Qué se juega cada selección en el Mundial 2026

México llega como coanfitrión y con el respaldo de tres estadios en su territorio, lo que le garantiza jugar los tres partidos de la fase de grupos en casa, un factor que suele ser determinante en Mundiales anteriores.

El equipo dirigido por Javier Aguirre en su tercera etapa con el Tri busca mejorar la imagen que dejó en Qatar 2022, donde quedó fuera en la fase de grupos, y apoyarse en la localía para, como en 2002 y 2010, superar la primera ronda bajo su conducción técnica.

México tendrá sus tres primeros partidos del Mundial 2026 en casa Facebook Federación Mexicana de Fútbol

Corea del Sur afronta el torneo con Hong Myung-bo en el banquillo, luego de completar una clasificación asiática sin derrotas, y con Son Heung-min como gran figura ofensiva. El capitán surcoreano está cerca de los máximos registros goleadores históricos de su selección, lo que añade un incentivo personal a su participación en el Mundial.

República Checa, por su parte, regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, tras asegurar su boleto vía repechaje europeo. El equipo dirigido por Miroslav Koubek mezcla experiencia con juventud y llega con la ambición de competir por la clasificación en una zona que, sobre el papel, no tiene un “segundo lugar” cantado detrás de México.

México llega como coanfitrión y con el respaldo de tres estadios en su territorio Instagram @miseleccionmx

Sudáfrica, por su parte, disputará su cuarto Mundial con Hugo Broos como seleccionador y el objetivo declarado de alcanzar al menos la Ronda de 32, aspirando a ser uno de los mejores terceros del torneo, de acuerdo con declaraciones del propio técnico recogidas por sitios de resultados y noticias deportivas.

El Estadio Azteca en su tercer Mundial y el antecedente de 2010

El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas Mundiales, tras haber sido sede en 1970 y 1986 y recibir ahora el partido inaugural de 2026, según destacó FIFA al anunciar el calendario de sedes. En Guadalajara, el Estadio Akron debuta como sede mundialista; los partidos de 1970 y 1986 en esa ciudad se jugaron en el Estadio Jalisco.

De igual modo, el duelo entre México y Sudáfrica del 11 de junio de 2026 recupera el antecedente del partido inaugural de 2010 en Johannesburgo, que terminó 1‑1 y fue el primer encuentro de un Mundial organizado en África. Dieciséis años después, los mismos seleccionados vuelven a abrir una Copa del Mundo, ahora con los papeles invertidos y México como anfitrión delante de su público.

La tercera jornada del Grupo A, programada en simultáneo el 24 de junio, definirá qué selecciones avanzan, cuáles aspiran a seguir como mejores terceras y cuáles quedarán eliminadas, de acuerdo con el formato de 48 equipos que entra en vigor en 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.