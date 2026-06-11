Calendario del Grupo A: cómo ver desde EE.UU. todos los partidos del Mundial 2026
México juega sus tres partidos como local en el Azteca y el Estadio Akron; el grupo A incluye también una sede en Atlanta y otra en Monterrey, y se disputa del 11 al 24 de junio
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El Grupo A del Mundial 2026 empieza este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y se cierra el 24 del mismo mes con dos partidos simultáneos. Las cuatro selecciones que componen la zona son México (coanfitrión), Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.
Hora y cómo ver el Grupo A en Estados Unidos
Todos los partidos del Grupo A se podrán ver en vivo en Estados Unidos con transmisión en inglés por Fox y FS1, y en español por Telemundo y Universo, además del streaming oficial.
Primera jornada — Jueves 11 de junio
|Partido
|ET
|CT
|PT
|Sede
|Canal inglés
|Canal español
México vs. Sudáfrica
15 hs
14 hs
12 hs
Estadio Azteca, Ciudad de México
Fox, Tubi*, Fox One
Telemundo, Peacock
Corea del Sur vs. Rep. Checa
22 hs
21 hs
19 hs
Estadio Akron, Zapopan
FS1, Fox One
Telemundo, Peacock
Segunda jornada — Jueves 18 de junio
|Partido
|ET
|CT
|PT
|Sede
|Canal inglés
|Canal español
Rep. Checa vs. Sudáfrica
12 hs
11 hs
9 hs
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Fox, Fox One
Telemundo, Peacock
México vs. Corea del Sur
21 hs
20 hs
18 hs
Estadio Akron, Zapopan
Fox, Fox One
Telemundo, Peacock
Tercera jornada — Miércoles 24 de junio (simultáneos)
|Partido
|ET
|CT
|PT
|Sede
|Canal inglés
|Canal español
Rep. Checa vs. México
21 hs
20 hs
18 hs
Estadio Azteca, Ciudad de México
Fox, Fox One
Telemundo, Peacock
Sudáfrica vs. Corea del Sur
21 hs
20 hs
18 hs
Estadio BBVA, Guadalupe (Monterrey)
FS1, Fox One
Universo, Peacock
Qué se juega cada selección en el Mundial 2026
México llega como coanfitrión y con el respaldo de tres estadios en su territorio, lo que le garantiza jugar los tres partidos de la fase de grupos en casa, un factor que suele ser determinante en Mundiales anteriores.
El equipo dirigido por Javier Aguirre en su tercera etapa con el Tri busca mejorar la imagen que dejó en Qatar 2022, donde quedó fuera en la fase de grupos, y apoyarse en la localía para, como en 2002 y 2010, superar la primera ronda bajo su conducción técnica.
Corea del Sur afronta el torneo con Hong Myung-bo en el banquillo, luego de completar una clasificación asiática sin derrotas, y con Son Heung-min como gran figura ofensiva. El capitán surcoreano está cerca de los máximos registros goleadores históricos de su selección, lo que añade un incentivo personal a su participación en el Mundial.
República Checa, por su parte, regresa a una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, tras asegurar su boleto vía repechaje europeo. El equipo dirigido por Miroslav Koubek mezcla experiencia con juventud y llega con la ambición de competir por la clasificación en una zona que, sobre el papel, no tiene un “segundo lugar” cantado detrás de México.
Sudáfrica, por su parte, disputará su cuarto Mundial con Hugo Broos como seleccionador y el objetivo declarado de alcanzar al menos la Ronda de 32, aspirando a ser uno de los mejores terceros del torneo, de acuerdo con declaraciones del propio técnico recogidas por sitios de resultados y noticias deportivas.
El Estadio Azteca en su tercer Mundial y el antecedente de 2010
El Estadio Azteca se convertirá en el primer estadio del mundo en albergar tres Copas Mundiales, tras haber sido sede en 1970 y 1986 y recibir ahora el partido inaugural de 2026, según destacó FIFA al anunciar el calendario de sedes. En Guadalajara, el Estadio Akron debuta como sede mundialista; los partidos de 1970 y 1986 en esa ciudad se jugaron en el Estadio Jalisco.
De igual modo, el duelo entre México y Sudáfrica del 11 de junio de 2026 recupera el antecedente del partido inaugural de 2010 en Johannesburgo, que terminó 1‑1 y fue el primer encuentro de un Mundial organizado en África. Dieciséis años después, los mismos seleccionados vuelven a abrir una Copa del Mundo, ahora con los papeles invertidos y México como anfitrión delante de su público.
La tercera jornada del Grupo A, programada en simultáneo el 24 de junio, definirá qué selecciones avanzan, cuáles aspiran a seguir como mejores terceras y cuáles quedarán eliminadas, de acuerdo con el formato de 48 equipos que entra en vigor en 2026.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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