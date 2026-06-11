Es oficial: se vienen tormentas y lluvias el día del debut de México en el Mundial 2026

La cuenta regresiva para el inicio del Mundial 2026 llega acompañada por condiciones meteorológicas que podrían marcar la jornada histórica del debut de México en el torneo. Mientras miles de aficionados se preparan para asistir al encuentro inaugural de la selección anfitriona contra Sudáfrica en la capital, los pronósticos oficiales anticipan un escenario dominado por nubosidad, precipitaciones y actividad eléctrica tanto en la víspera como durante el día del primer partido de la competencia.

Pronóstico en Ciudad de México: lluvias y tormentas antes del debut mundialista

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de México, los remanentes del ciclón tropical Boris aún influyen sobre buena parte del centro del territorio mediante una extensa zona de nublados.

Satélite Sobre Los Sistemas Del Pacífico

Este sistema favorece precipitaciones significativas en distintas entidades de la región y mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica en el Valle de México.

El organismo meteorológico informó que las lluvias previstas pueden estar acompañadas por descargas eléctricas y generar problemas asociados, como encharcamientos, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en algunas zonas. Dentro de las áreas bajo vigilancia aparecen la Ciudad de México y el estado de México, dos puntos clave para la actividad relacionada con la inauguración de la Copa del Mundo.

Para este miércoles 10 de junio, la previsión contempla una mañana con ambiente fresco, cielo nublado, presencia de bancos de niebla y probabilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, las condiciones se intensificarán durante la tarde, cuando se esperan lluvias fuertes en la capital y precipitaciones muy fuertes en sectores del Estado de México.

Las temperaturas previstas para la Ciudad de México oscilarán entre una mínima de 57°F (14°C) y 61°F (16°C) y una máxima de 72°F (22°C) a 75°F (24°C). A esto se sumarán vientos variables de entre 6 y 12 millas por hora (10 a 20 km/h), con rachas de hasta 31 millas por hora (50 km/h).

Mundial 2026: pronóstico para México vs. Sudáfrica el 11 de junio

El partido inaugural del Mundial 2026 será este jueves 11 de junio a las 19 hs (hora local). El pronóstico oficial para ese día indica la posibilidad de precipitaciones sobre la capital mexicana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo medio nublado a nublado y ambiente fresco en gran parte de la región.

Los remanentes del ciclón tropical Boris mantendrán condiciones de fuerte inestabilidad atmosférica en el Valle de México este miércoles 10 de junio SMN Mexico

Con el avance de las horas, el panorama seguirá dominado por abundante nubosidad. Para la tarde se prevé ambiente templado a cálido y cielo mayormente cubierto, acompañado por intervalos de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en zonas del suroeste del Estado de México.

Las precipitaciones previstas para la capital se ubican entre cinco y 25 milímetros en 24 horas y estarán acompañadas por descargas eléctricas. Aunque el pronóstico no anticipa lluvias tan intensas como las previstas para el miércoles, la presencia de chubascos durante la jornada del debut mundialista mantiene la atención sobre las condiciones climáticas que rodearán el encuentro.

En cuanto a las temperaturas, la capital registrará máximas estimadas entre 73°F (23°C) y 77°F (25°C), mientras que las mínimas se mantendrán entre 57°F (14°C) y 61°F (16°C). Los vientos soplarán desde el este con velocidades de entre seis y 12 millas por hora (10 a 20 km/h) y rachas de hasta 25 millas por hora (40 km/h).

Estadio Azteca: la sede histórica que abre el Mundial 2026

La FIFA confirmó que el partido inaugural del Mundial 2026 se disputará el jueves 11 de junio en el Mexico City Stadium, ubicado en la Ciudad de México. El encuentro marcará el comienzo de la edición más grande en la historia de la Copa del Mundo, que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos en tres países organizadores: México, Estados Unidos y Canadá.

El jueves 11 de junio, fecha del partido inaugural, la jornada comenzará con un ambiente fresco y cielo medio nublado SMN Mexico

La entidad rectora del fútbol mundial destacó que el recinto, el Estadio Azteca, se convertirá en el primero en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo. Además de abrir el torneo de 2026, el estadio ya había sido escenario de los comienzos de los mundiales de 1970 y 1986.