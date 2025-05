El estilo del hombre negro, invitado de honor de la Gala Met

El estilo del hombre negro a la hora de vestir es el invitado de honor de la Gala Met de este año, el exuberante y extravagante desfile de moda que se celebra cada primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York.

Este año, esta gran noche explora la rica y compleja historia de la estética dandi de los hombres negros desde el siglo XVIII hasta nuestros días.

También celebra la inauguración de la exposición correspondiente, "Superfine: Tailoring Black Style" (Extrafino: Confección del estilo negro), que tiene lugar en el Instituto del Traje del MET.

Pero para los amantes de la moda, la Gala Met es sencillamente una de las alfombras rojas más importantes del mundo, con una congregación de estrellas comparable a la de los premios Oscar.

El músico y diseñador Pharrell Williams, el rapero A$AP Rocky, el actor nominado al Óscar Colman Domingo y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton son los copresidentes del evento más importante de la moda, que dirige Anna Wintour, editora en jefe de Vogue.

La leyenda del baloncesto LeBron James ejercerá de presidente de honor, y un comité anfitrión en el que figuran Andre 3000 de OutKast, la gimnasta estrella Simone Biles, el rapero Doechii, la velocista Sha'Carri Richardson y el director Spike Lee prometen un memorable desfile de estilo.

La velada se celebra cinco años después del movimiento antirracista Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), que empujó a varias instituciones culturales de Estados Unidos a incluir la integración racial y la diversidad que ahora pretende desmantelar Donald Trump.

- "Liberador y vigorizante" -

La obra de la curadora invitada y profesora de la universidad de Barnard, Monica Miller, "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" (Esclavos de la moda: el dandismo negro y el estilo de la identidad de la diáspora negra) ha sido la inspiración del MET para esa exposición.

En su libro cuenta que el dandismo fue un estilo impuesto a los hombres negros en la Europa del siglo XVIII, cuando los sirvientes "dandificados" bien vestidos se convirtieron en tendencia.

Pero los hombres negros, a lo largo de la historia, subvirtieron el concepto como forma de cultivar el poder y transformaron la estética y la elegancia como forma de identidad y movilidad social.

Durante el vibrante Renacimiento de Harlem en las décadas de 1920 y 1930, los hombres vestían trajes elegantes y zapatos pulidos como muestra de desafío en un Estados Unidos segregado racialmente.

"Extrafino" es una exposición única del Costume Institute que pone el foco en los hombres y la moda masculina, y la primera que se centra en diseñadores y artistas negros.

"Los hombres negros siempre han estado en guardia. Tenían que estarlo", escribió el veterano crítico del Washington Post Robin Givhan sobre la muestra.

"Sin embargo, la moda era también una forma de amplificar su voz cuando era deliberadamente silenciada o fácilmente ignorada. Fue liberador y vigorizante".

En la alfombra roja del lunes no faltarán odas al fallecido Andre Leon Talley, primer director creativo negro de Vogue y una de las figuras más destacadas de la moda.

Cuando se anunció la exposición, Williams -director creativo de moda masculina de Louis Vuitton- calificó la exposición de "sueño" que "cierra un círculo".

No sólo los miembros de la diáspora negra sobrevivieron a los horrores de la esclavitud, dijo. "Sino que llevamos la música, la cultura, la belleza y el lenguaje universal a través de un océano y a lo largo de un cuádruple siglo", agregó.

La Gala del Met se organizó por primera vez en 1948 y durante décadas estuvo reservada a la alta sociedad neoyorquina, hasta que en los años 90 Wintour transformó la fiesta en una pasarela de alto nivel para ricos y famosos.

El evento recauda fondos para sostener el Instituto del Traje, pero también es una extravagancia donde estrellas y patrocinadores se mezclan en una fiesta que celebra la moda en su forma más exagerada.

Según The New York Times, un asiento en la cena de 2024 costaba 75.000 dólares y una mesa completa salía por 350.000 dólares. El famoso museo de Manhattan informó que la edición del año pasado recaudó unos 26 millones de dólares.

mdo/sst/af/db