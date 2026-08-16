El ex-pitcher Tommy John, pionero en cirugía de codos, fallece a los 83 años

Tommy John, el expitcher de las Grandes Ligas de béisbol que se sometió a una cirugía pionera en el codo que salvó la carrera de innumerables lanzadores, murió este domingo a los 83 años.

Los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles ofrecieron sus condolencias después de que su exjugador falleciera en su casa en Bradenton, Florida, donde había recibido cuidados paliativos tras la reaparición de un cáncer de vejiga.

"Tommy fue un pitcher excepcional a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas y su valiente papel como el primero en someterse a la cirugía que terminaría llevando su nombre no puede ser exagerado", dijo el presidente de los Dodgers, Stan Kasten, en un comunicado.

"Su impacto, tanto dentro como fuera del campo, ha sido sentido por peloteros de todas las edades y lo será por generaciones venideras", agregó.

La actual superestrella de los Dodgers, el japonés Shohei Ohtani, es solo uno de los pitchers de la MLB que se ha sometido a la cirugía de reconstrucción del ligamento del codo conocida como Tommy John.

El procedimiento también ha salvado las carreras de Tarik Skubal, Justin Verlander y Chris Sale.

— Una cirugía que cambió todo —

John estaba lanzando para los Dodgers el 17 de julio de 1974 cuando tiró una recta y sintió lo que él describió como un "choque" en el codo izquierdo.

La lesión fue una rotura en el ligamento colateral cubital que puso en riesgo su carrera.

El tratamiento con hielo y descanso fracasó, por lo que el médico del equipo, Frank Jobe, realizó un procedimiento entonces revolucionario.

El 25 de septiembre de 1974 extrajo un tendón del antebrazo derecho de John y lo fijó a los huesos de su codo izquierdo.

John necesitó un segundo procedimiento para reparar daño nervioso, pero después de perderse toda la temporada de 1975 superó unas probabilidades de 1 entre 100 para volver al montículo.

En la campaña siguiente logró una marca de 10-10, con una efectividad de 3,09 en 31 aperturas con los Dodgers.

Apodado el Hombre Biónico, el lanzador terminó segundo en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional en 1977, consiguiendo un récord de 20-7 para ayudar a los Dodgers a conquistar el banderín de la Liga Nacional.

"Era capaz de sacar outs a los bateadores incluso cuando no tenía mi mejor repertorio. Mi brazo funcionaba como si nunca me hubiera operado", dijo el pitcher más adelante.

— Tres Series Mundiales —

John comenzó su carrera en Grandes Ligas con los Indios de Cleveland en 1963. Jugó para los Medias Blancas de Chicago (1965-1971) antes de pasar a los Dodgers y tuvo dos etapas con los Yankees, de 1979 a 1982 y de 1986 a 1989.

"Aunque su increíble longevidad y sus logros tras la cirugía cambiaron la fortuna y la trayectoria de innumerables atletas en todo el mundo, también eclipsaron su excelencia como pitcher", dijeron los Bombarderos del Bronx este domingo en una nota.

"Nos detenemos para recordar la totalidad de su legado: su competitividad y habilidad, su tendencia a la conversación, su naturaleza amable y cortés, y su talla como pionero deportivo y médico", añadieron.

John, nacido en Terre Haute, Indiana, el 22 de mayo de 1943, fue fichado por los Indios cuando tenía 18 años y debutó en las Mayores dos años después.

Terminó su carrera con un récord de 288 victorias y 231 derrotas y una efectividad de 3,34, con 2245 ponches.

Participó en tres Series Mundiales —en 1977 y 1978 con los Dodgers y en 1981 con los Yankees—, pero terminó en el lado perdedor en cada ocasión.