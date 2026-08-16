Farmear aura: qué gestos y poses hacen los jóvenes para ganar las “batallas” y por qué la tendencia nació en EE.UU.

“Farmear aura”, una expresión surgida en la cultura de los videojuegos y las comunidades de internet en Estados Unidos, se transformó durante 2026 en una competencia presencial: los participantes se colocan frente a frente y compiten con gestos, poses y bailes para demostrar quién proyecta más carisma. Los torneos comenzaron en Brasil y ya se replican en Bolivia y la Argentina, donde el público define al ganador con su reacción. El fenómeno combina memes, referencias deportivas y códigos digitales originados en suelo estadounidense.

Qué gestos y poses se hacen para farmear aura

Six-seven : gesto de ambas palmas hacia arriba que se mueven de forma alternada, tomado del meme “6 7” ligado al rapero Skrilla y al basquetbolista de la NBA LaMelo Ball.

: gesto de ambas palmas hacia arriba que se mueven de forma alternada, tomado del meme “6 7” ligado al rapero Skrilla y al basquetbolista de la NBA LaMelo Ball. Poses “sigma” : mirada fija, indiferencia calculada y brazos cruzados, inspiradas en el meme del “sigma male”.

: mirada fija, indiferencia calculada y brazos cruzados, inspiradas en el meme del “sigma male”. Referencias al fútbol : recreación de festejos y de imágenes como la de Lionel Messi antes de salir a la cancha, citada por los propios participantes.

: recreación de festejos y de imágenes como la de Lionel Messi antes de salir a la cancha, citada por los propios participantes. Bailes y actuaciones : movimientos improvisados y recreaciones de otras tendencias virales.

: movimientos improvisados y recreaciones de otras tendencias virales. Quien muestra incomodidad, torpeza o se ríe “pierde aura” frente al público.

Batalla de aura

Cuál es el origen de la tendencia en Estados Unidos

El término “aura farming” circuló primero en fandoms de anime y en la cultura de los videojuegos entre 2024 y 2025; “farmear” proviene del argot gamer que designa repetir acciones para sumar puntos.

que designa para sumar puntos. El gesto “six seven” surgió de la canción “Doot Doot (6 7)”, del rapero de Filadelfia Skrilla, publicada en diciembre de 2024, y se viralizó en edits de básquet, según Know Your Meme.

surgió de la canción “Doot Doot (6 7)”, del rapero de Filadelfia Skrilla, publicada en diciembre de 2024, y se viralizó en edits de básquet, según Know Your Meme. El diccionario Dictionary.com eligió “6 7” como palabra del año 2025 y admitió que el término no tiene un significado fijo.

Cada vez más jóvenes se suman a esta tendencia (Foto: Redes Sociales)

Por qué el reto todavía no llegó a las competencias en EE.UU .

Las “batallas” presenciales nacieron en Brasil en 2026: un torneo en Suzano, São Paulo, reunió a más de 200 personas y sus videos superaron los 3 millones de reproducciones, según reportes de prensa.

y sus videos superaron los 3 millones de reproducciones, según reportes de prensa. El ganador de esa edición fue Maikizinho, de 12 años, que recibió 250 reales, unos 50 dólares .

. La tendencia se expandió a Bolivia y llegó a la Argentina , donde Paraná figuró entre las primeras ciudades en convocar un encuentro, a mediados de agosto.

, donde Paraná figuró entre las primeras ciudades en convocar un encuentro, a mediados de agosto. No se registran, hasta el momento, torneos presenciales documentados en Estados Unidos, pese a que los gestos que usan los participantes surgieron en ese país.

Cada vez más jóvenes se suman a esta tendencia y compiten en plazas, parques y espacios públicos (Foto: captura video)

El calendario de encuentros continúa sumando ciudades en América Latina durante agosto de 2026. Resta ver si el formato presencial llega a Estados Unidos, donde se originaron los códigos que hoy definen cada duelo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.