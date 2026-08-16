Los siete hábitos diarios que tienen las personas millonarias, según Tom Corley
El contador que estudió a 233 personas ricas durante cinco años encontró rutinas repetidas: madrugar, leer, cuidar la salud y vivir por debajo de sus ingresos
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El contador y planificador financiero Tom Corley dedicó cinco años a observar la rutina diaria de 233 personas ricas y 128 de bajos ingresos, y atribuyó la riqueza más a las conductas repetidas cada día que a la suerte. Sus hallazgos, reunidos en el libro “Rich Habits: The Daily Success Habits of Wealthy Individuals” y citados por The Epoch Times en un artículo de la autora Mary Hunt, definen como ricas a las personas con al menos 160.000 dólares de ingreso anual y 3,2 millones en activos, y describen un patrón de hábitos que casi no aparecía entre quienes ganaban menos de 30.000 dólares al año.
Cuáles son los siete hábitos diarios que Corley asoció con la riqueza
- Madrugar: el 44% de los observados se levanta al menos tres horas antes de su jornada laboral para leer material de formación y hacer ejercicio.
- Almorzar sin pausas largas: el 55% no tomaba descansos prolongados y comía mientras avanzaba con su trabajo.
- No perder tiempo en la oficina: la mayoría mantiene una lista diaria de tareas, completa cerca del 70% y fija metas de largo plazo.
- Cuidar la alimentación: limitan el alcohol y la comida chatarra, y ven la salud como una vía para trabajar más años con energía.
- Evitar los chismes: según el estudio, solo el 6% de las personas ricas dedica parte de su tiempo a chismear.
- Restringir el uso de internet: destinan las horas posteriores al trabajo a hacer contactos y voluntariado, no a las redes sociales.
- Gastar menos de lo que ingresa: sostienen un nivel de vida por debajo de sus posibilidades.
Qué diferencia a los ricos, según el estudio de Tom Corley
- Cerca del 95% de lo que hace una persona cada día es automático, según Corley, lo que vuelve decisivo sustituir los hábitos poco productivos.
- El 88% de los millonarios estudiados lee al menos 30 minutos diarios con fines de formación, de acuerdo con su investigación.
- Corley señaló que el hábito de mayor impacto es el “dream-setting”: definir por escrito la vida deseada a 10 o 15 años y fijar metas concretas para alcanzarla.
Cómo se conectan estos hábitos con los hispanos que construyen patrimonio en Estados Unidos
- La investigación de Corley halló que el 65% de los millonarios generó al menos tres fuentes de ingreso antes de su primer millón, un camino que coincide con la alta tasa de emprendimiento entre los latinos.
- Los emprendedores hispanos crearon cerca del 36% de los nuevos negocios en Estados Unidos en 2023, el doble de su proporción en la población, según la Latino Donor Collaborative.
- Los latinos son dueños de 5,66 millones de negocios en Estados Unidos, el 16,3% del total del país, de acuerdo con un estudio sobre la economía latina reseñado por CNN en septiembre de 2025.
Corley remarca que un hábito nuevo tarda entre dos meses y un año en volverse automático, un plazo que fija el punto de partida para quien decida aplicar estos patrones.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.