El exdirector del FBI Comey comparece ante la Justicia

El exdirector del FBI James Comey se presentó este miércoles en un tribunal federal después de ser acusado de amenazar la vida del presidente Donald Trump por una publicación en redes sociales, informaron medios estadounidenses.

Según los canales CNN y MSNBC, Comey compareció ante el tribunal federal de Alexandria, cerca de la capital Washington, y fue escuchado en una audiencia muy breve.

CNN informó que Comey no dio ninguna declaración de culpabilidad y luego se le permitió retirarse.

Comey, de 65 años, fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 —ahora eliminada— que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que "86" era jerga para "matar" y que "47" se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

Comey proclamó el martes su inocencia.