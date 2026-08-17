El fire de Lewandowski está enrachado, Müller anota y Vancouver lidera el Oeste en la MLS

El Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski sumó su quinta victoria consecutiva este domingo al imponerse 2-1 sobre Portland Timbers, mientras que los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller derrotaron 0-2 a Seattle Sounders en el cierre de la Jornada 20 en la MLS.

Chicago sigue imparable y suma su quinta victoria consecutiva, incluidas las tres en la fase de grupos de Leagues Cup, donde lograron clasificar a cuartos de final.

"No estábamos pensando en eso", dijo el entrenador Gregg Berhalter. "Debemos seguir buscando triunfos en la liga, es la mentalidad, siempre hablamos de que no sea una o dos personas sino el colectivo".

Lewandowski, de 37 años, completó con el Fire cuatro partidos en la temporada regular de la liga norteamericana (MLS).

El finlandés Robin Lod abrió el marcador para los locales al minuto 9 luego de un estupendo control entre dos defensores y una pronta definición ante la salida del arquero James Pantemis.

Cinco minutos más tarde y luego de un potente remate de Lewandowski, Dje D’Avilla controló el rebote para luego definir desde fuera del área doblando las manos del cancerbero con remate de pierna derecha.

El defensor Finn Surman anotó el gol del descuento para los Timbers con asistencia del costarricense Ariel Lassiter al minuto 85, pero no fue suficiente para por lo menos rescatar un punto en una complicada visita.

El Fire llega a 32 puntos y se ubica tercero en la Conferencia Este, lo que le sirvió para acortar la distancia a 6 unidades del Inter Miami de Lionel Messi, que el sábado tropezó ante Nashville.

En otro resultado, el alemán Thomas Müller fue titular y disputó los 90 minutos en la victoria 0-1 de Vancouver Whitecaps sobre Seattle Sounders en el Lumen Field (Seattle).

El tunecino Rayan Elloumi abrió la cuenta al minuto 77, en tanto que Müller marcó el gol de la tranquilidad, y su sexto de la temporada, cinco minutos más tarde en una jugada de libre indirecto dentro del área.

Con este triunfo, Vancouver se ubica en el primer lugar de la Conferencia Oeste con 37 puntos, superando al Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera que había alcanzado el primer lugar al imponerse sobre LA Galaxy la noche del sábado.

Seattle, que vive una de sus peores temporadas en los últimos años, queda con 24 puntos y por ahora fuera de la fiesta de los playoffs en el undécimo lugar.

-Uruguayo Damiani fue clave para Philadelphia-

Philadelphia Union propició una de las grandes sorpresas de la jornada al derrotar 3-2 a New York City en el mítico Yankee Stadium.

El uruguayo Bruno Damiani fue la gran figura del encuentro al anotar un doblete en seis minutos y darle vuelta a un partido que Philadelphia perdía hasta el minuto 69.

Damiani, de 24 años y quien inició su carrera profesional con el Nacional en su país natal, anotó tres goles en sus dos últimas presentaciones luego de marcar en la victoria 3-1 del Union sobre Necaxa por Leagues Cup.

Philadelphia suma su quinta victoria de la temporada y llega a 19 puntos en el puesto 13 del Este antes de recibir la visita de Inter Miami en encuentro de mitad de semana por la Jornada 21.