El francés Hadjar (Red Bull), penalizado en la qualy en el GP de Miami de F1

El piloto francés Isack Hadjar (Red Bull) fue penalizado después de la sesión de clasificación del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, en la que había terminado en novena posición, debido a una infracción técnica detectada en su monoplaza, indicaron el domingo los comisarios.

El Red Bull del piloto galo fue inspeccionado el sábado por la noche tras la clasificación y se consideró que su fondo plano no era conforme a la normativa, ya que sus dimensiones superaban en 2 milímetros la medida de referencia definida por el reglamento de 2026.

Red Bull "admitió una infracción del reglamento técnico", precisaron los comisarios.

"Cometimos un error y respetamos la decisión de los comisarios. No se buscó ni se obtuvo ninguna ventaja con este error. Vamos a aprender de este error y revisar nuestros procedimientos para entender cómo ha podido ocurrir, con el fin de asegurarnos de que no se repita. El equipo pide disculpas a Isack, a los aficionados y a los socios", reaccionó el jefe francés de la escudería, Laurent Mekies, en un comunicado.

Hadjar, que disputa su segunda temporada en F1, la primera junto al cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen en Red Bull, saldrá por tanto desde el fondo de la parrilla, en la 22ª y última posición.

Su compañero, en cambio, puede aspirar a la victoria, ya que partirá desde la segunda fila, justo detrás del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), autor de la pole position por tercera vez consecutiva en un Gran Premio.