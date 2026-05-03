Amtrak reemplaza toda su flota de larga distancia con 800 vagones: cuándo llegan los nuevos trenes

La empresa ferroviaria Amtrak anunció un programa de renovación de flota que contempla la incorporación de aproximadamente 800 nuevos vagones para sus servicios de larga distancia en 14 rutas clave de Estados Unidos. Este proyecto representa la actualización más amplia en más de cuatro décadas.

Renovación histórica en la red ferroviaria de larga distancia de Amtrak en EE.UU.

La compañía confirmó en un comunicado que este paso forma parte de una estrategia para sustituir equipos antiguos y modernizar la experiencia de los pasajeros. El plan incluye la sustitución progresiva de vagones que han operado durante décadas en rutas de larga distancia.

En los nuevos vagones de Amtrak habrá asientos más cómodos media.amtrak.com

La empresa detalló que estos nuevos trenes incorporarán tecnología actualizada, mayor eficiencia energética y mejoras en seguridad. La flota actual, en muchos casos, supera los 40 años de servicio, lo que motivó la implementación de este programa.

Además, la compañía destacó que este esfuerzo responde a una creciente demanda por viajes en tren en rutas interurbanas. En ese sentido, busca asegurar la confiabilidad del servicio y reducir costos de mantenimiento asociados a equipos antiguos. Según el comunicado oficial, la renovación permitirá mejorar la puntualidad y la capacidad operativa en corredores de alta demanda.

Nuevos vagones de Amtrak tendrán tecnología y mayor comodidad

La firma señaló que estos ajustes son el resultado de los análisis realizados en conjunto con la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA, por sus siglas en inglés), que identificó las áreas de oportunidad.

Los nuevos vagones de Amtrak tendrán cabinas invidivuales media.amtrak.com

Los nuevos vagones que integrará Amtrak ofrecerán espacios rediseñados. Entre las mejoras se incluyen asientos ergonómicos, iluminación moderna, conectividad mejorada y áreas comunes más funcionales.

El rediseño también contempla cabinas privadas y opciones de descanso optimizadas para viajes largos o nocturnos.

Cuándo entrarán los 800 nuevos vagones de Amtrak

Roger Harris, presidente de la compañía, declaró que se prevé introducir los primeros vagones de larga distancia a principios de 2030. Mientras tanto, se trabajará con la FRA para agilizar la renovación y se mantendrá una evaluación constante en la flota existente para garantizar que opere de forma segura.

En febrero Amtrak anunció que emitiría una solicitud formal para recibir propuestas de proveedores. En abril, confirmó que el proceso estaba en pie: “¡Es oficial! Hemos iniciado el proceso de adquisición para el mayor pedido de trenes de larga distancia”.

Los nuevos vagones de Amtrak tendrán amenidades para todos los pasajeros media.amtrak.com

La compañía dijo que analizará las propuestas que reciba próximamente de los fabricantes ferroviarios y se anunciará al proveedor seleccionado a finales de 2027.

En ese sentido, una vez que se reemplace la flota, todas las rutas de larga distancia pasarán a utilizar solo los nuevos vagones. Los de uno y dos niveles quedarán fuera de operaciones.

“Estos nuevos vagones no solo beneficiarán a los pasajeros de tren estadounidenses, sino también a los trabajadores, al apoyar empleos bien remunerados en el sector manufacturero nacional”, declaró Steve Bradbury, subsecretario de transporte de EE.UU.